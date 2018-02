Monago recalca que "no" le gusta la mina en Cáceres

Ep

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha insistido en que a él "no" le gusta el proyecto de construcción de una mina de litio en la ciudad de Cáceres, y ha advertido de que la empresa promotora "tiene un capital social de 3.000 euros y domicilio en Paseo de la Castellana".



Al mismo tiempo, ha ahondado en que imagina que a Ciudadanos "le habrá gustado mucho" dicho proyecto porque representantes de dicho partido "estuvieron" en la comparecencia informativa que los promotores de la iniciativa "petit comité" celebraron este pasado miércoles en Cáceres.



En este punto, ha lamentado que en dicha comparecencia "no dejaron tampoco entrar a organizaciones que podían haberle interrogado sobre las dudas que hay al respecto de este proyecto".

Según Monago, "no dejaron, y por lo tanto fue una cosa en petit comité con Ciudadanos... pues pregúntenle a Ciudadanos que le gusta la mina en Cáceres".

Durante una visita a Jaraíz de la Vera, ha matizado que "a mí no me gusta la mina, a mí no me gusta que a dos kilómetros del casco histórico de Cáceres hagan un socavón y se quede un socavón como si hubiera caído un meteorito", criticando el socavón de "240 metros de profundidad" que se creará, y que "es donde quieren hacer un lago".



A este respecto, el líder del PP ha ironizado con que en todo caso "no será un lago, será uno de los grandes pantanos de Extremadura a dos kilómetros del casco antiguo (de Cáceres)".