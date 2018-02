Concentración en Badajoz para defender el sistema público de pensiones

Ep



Los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han convocado para este jueves, 15 de febrero, una movilización que tendrá lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz a partir de las 11,00 horas para defender y reivindicar la "sostenibilidad del sistema público de pensiones".



Así lo han avanzado este miércoles en rueda de prensa en Mérida la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón; la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera; la secretaria de la Federación de Pensionistas de CCOO en la región, María José Gallego, y el secretario de organización de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT Extremadura, Manuel Moreno.



Esta campaña de movilización, que se desarrolla a nivel nacional, y que se celebra este jueves en Badajoz, contará con otras movilizaciones el día 1 y el 15 de marzo en otros puntos de la región "aún por confirmar", además de recogidas de firmas y mociones en este sentido en los ayuntamientos y grupos parlamentarios de la Asamblea.



En este sentido, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que se trata de una iniciativa conjunta y "una acción más" cuyo objetivo es reclamar el "aumento de las pensiones", a lo que ha añadido que "cada vez es más necesario dignificar las pensiones" a nivel nacional y dialogar a cerca del Pacto de Toledo.



Así, Encarna Chacón ha señalado que que los pensionistas de la región son "los menores perceptores" de España puesto que la media nacional se sitúa en 922 euros y la media en Extremadura es "muy inferior", a lo que ha añadido que "incluso dentro" de la comunidad existe "una discriminación asombrosa" puesto que las mujeres reciben una pensión de 687 euros frente a los 898 que reciben los hombres.



Asimismo, Encarna Chacón ha aseverado que "en estos últimos años las pensiones han sido devaluadas en más de un 3 por ciento" pues "cada vez se están recortando aún más" tras la reforma laboral puesta en marcha en 2013 por el Gobierno del PP, por lo que desde CCOO Extremadura abogan por la derogación de esta reforma y tras lo que ha añadido que la "intención" del Gobierno central es "cercenar el sistema público de pensiones" e incentivar los sistemas de pensiones privados.



Por otro lado, Chacón ha criticado la "insuficiente" subida salarial del 0,25 por ciento de las pensiones, que, bajo su opinión, significa que "una pensión de 1.000 euros en diez años tendría una pérdida mensual de 197 euros, tras lo que ha manifestado que se trata de una medida que "Rajoy puso en soledad".



"BASTA YA DE PONER EN RIESGO LAS PENSIONES"



En esta misma línea, la secretaria general de CCOO en Extremadura ha hecho un llamamiento "tanto a los pensionistas de hoy como a los de mañana" para que participen en estas movilizaciones y "digan basta ya de poner en riesgo las pensiones" pues se trata de un "problema que afecta a todos antes o después".



Asimismo, Chacón ha explicado que ambos sindicatos tienen una serie de propuestas que "rondarían en torno a los 70.000.000 de euros" para ingresar dinero en las arcas públicas, como serían que convergiera el sistema general con el de autónomas, que las personas que cobran más de 2.000 siguieran cotizando, luchar por la economía sumergida, recuperar empleo e incrementar los salarios y que el Gobierno asumiera el gasto del Ministerio de Empleo y no lo hiciera la Seguridad Social.



Por su parte, la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, ha coincidido con Chacón en que los "recortes" del Gobierno central en el sistema de pensiones público están haciendo que "por segundo año consecutivo los pensionistas pierdan poder adquisitivo" y están promocionando los sistemas privados de pensiones.



En esta misma línea, Ladera, ha manifestado que la revalorización anual de las pensiones "debe ir en consonancia con el IPC" ya que "no se puede permitir que los pensionistas pierdan más poder adquisitivo", una cuestión que, bajo su opinión, "se va a ver agravada con el tiempo", tras lo que ha manifestado que según un estudio del sindicato esa pérdida "en 20 años podría rondar a entorno al 30 por ciento".



Además, la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura ha criticado la política "tan lesiva y tan cruel" del Gobierno del Partido Popular, cuyo objetivo, según ella, es "fomentar los sistemas privados de pensiones" diciendo que "no se puede mantener por un tema de gastos, pero sí se puede mantener".



"SEGUIR ENDEUDANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL"



Así, Ladera ha sostenido que otro objetivo del Gobierno es "seguir endeudando a la Seguridad Social" para justificar la revalorización de las pensiones del 0,25 por ciento, tras lo que ha defendido que "no es un problema de gastos sino de ingresos", ya que ha explicado que UGT a través del Pacto de Toledo "puso sobre la mesa" una serie de medidas para ingresar "cerca de 16.514.000.000 de euros" en las arcas de la Seguridad Social.



En este sentido, la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura ha defendido que en el año 2017 el Gobierno central "endeudó en 15 millones de euros a la Seguridad Social" para abonar las pagas extras de verano y Navidad, mientras que "ya en 2018 han endeudado a la Seguridad Social en 10.192 millones de euros", tras lo que ha defendido que "las directrices del Gobierno son claras".



Por su parte, la secretaria de la Federación de Pensionistas de CCOO en la región, María José Gallego, ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía a que asista a las movilizaciones previstas y "en particular" a los pensionistas de la región, llamamiento al que se ha sumado también el secretario de organización de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT Extremadura, Manuel Moreno, quien ha reclamado a su vez que se ponga en marcha "para que funcione de una vez" el Pacto de Toledo.