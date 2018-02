La Junta y Cermi Extremadura acuerdan una hoja de ruta para MADEX

Con este fin, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se ha reunido en Mérida con el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura, Miguel Ortega.



Así, Vergeles ha explicado que se pueden modificar "numerosos aspectos del Madex", pero que no pueden "pasar de subvenciones a conciertos" como es su "deseo" debido a que no está regulada la figura del Concierto Social en la nueva ley estatal de Contratos del Sector Público.



No obstante, el consejero de Sanidad el Ejecutivo autonómico ha adelantado al presidente del Cermi que el borrador de la ley "está hecho" y que su tramitación se hará con la "suficiente celeridad".



Por su parte, el presidente de Cermi de Extremadura, Miguel Ortega, ha instado al consejero a ponerse "manos a la obra" para que el Madex dé respuesta a las necesidades actuales de las personas con discapacidad.



Asimismo, Ortega ha solicitado que se trabaje "intensamente" en hacer más sostenible la situación de algunas de las organizaciones que integran el Cermi y que pueden verse en problemas a corto o medio plazo, aun siendo consciente de las limitaciones jurídicas que existen en determinados aspectos.



Desde la Junta, se señala que existe acuerdo entre ambas partes en que hay aspectos del Madex que hay que modificar, como la reforma a su acceso de las personas con discapacidad, la coordinación entre SES, Sepad y Educación para mejorar la atención temprana, así como la puesta en marcha de esas unidades en los Cadex de Extremadura.



También, ambas partes coinciden en reformar la habilitación funcional de tal manera que en coordinación con la atención a la dependencia se realice una atención continua a las personas con discapacidad.



Otro aspecto importante es la tramitación "urgente y prioritaria" de las subvenciones a las organizaciones y a los centros, por ello, en cuanto se ponga en marcha la nueva Ley Nacional de Contratos del Sector Público, la Junta comenzará a trabajar de forma coordinada en la contratación de los Centros Ocupacionales a través de Fondo Social Europeo y se podrán a actualizar algunos de los precios con los que trabajan las organizaciones prestando los servicios.



Asimismo, se abordará de forma "urgente dos aspectos de mucha importancia" como son los problemas de salud mental en las personas con discapacidad y el envejecimiento de esta población, al mismo tiempo que a finales de este mes se convocará al Consejo Regional de Personas con Discapacidad para concretar los temas tratados en esta reunión, para darles la mayor agilidad.