Las oposiciones de Educación se convocarán a principios de marzo

Ep

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha calculado que "para principios de marzo" se convocarán las oposiciones educativas previstas para este año 2018 en la comunidad autónoma, y el inicio de los exámenes será "a finales de junio".

En total, cabe recordar que la Consejería de Educación y Empleo convocará un total de 1.267 plazas pertenecientes a 65 especialidades distintas, de las que 1.052 plazas serán de turno lunes, 157 serán para el turno de discapacidad, y el resto para promoción interna.

Así lo ha destacado la consejera de Educación este viernes en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el Ejecutivo regional está "valorando la posibilidad" de actualización de méritos de los interinos que reclaman los sindicatos, "pero siempre con la garantía de que se vaya a hacer bien".

"Yo no lo descartaría, pero hoy por hoy no podemos decir que se vaya a hacer", ha destacado Gutiérrez, quien ha reiterado que "la decisión que se tome siempre tiene que ser con garantías", por lo que si ven que no es posible "pues se dejará para el año que viene", ya que a su juicio es preferible "hacerlo en condiciones y centrarnos en las oposiciones".

Y es que, según ha destacado, la actualización de méritos "requiere muchísimo trabajo, muchísima organización y dar unas garantías suficientes para que se realice en condiciones", tras lo que ha aseverado que le "encantaría" poder hacerla este año, para lo que están "estudiando todas la posibilidades".

PACTO DE ESTADO

Por otra parte, y respecto a un Pacto de Estado sobre Educación, que se abordó este pasado lunes en el Senado, la consejera extremeña de Educación se ha mostrado "optimista", aunque ha señalado que "hay que sentar unas bases de mínimos", ha dicho.

"Es el momento, no podemos perder la oportunidad y no podemos esperar siete años más para volvernos a sentar y hablar de la necesidad de un pacto educativo", ha señalado Esther Gutiérrez, quien se ha mostrado "muy esperanzada".

En cualquier caso, la consejera ha destacado que "no puede haber un pacto educativo a nivel nacional sin un acuerdo de financiación mínimo", y aunque ha admitido que para llegar al 7 por ciento, tal y como propuso en el Senado, todavía "quedaría mucho", ha abogado por "partir de una base más baja", ya que actualmente la inversión está en el 3,8 por ciento.

Según ha destacado Gutiérrez, "todas las comunidades autónomas" están de acuerdo en que "hay que recuperar unos mínimos e ir progresivamente aumentando este presupuesto para la educación", tras lo que reafirmado que en Extremadura se está "haciendo un esfuerzo muy importante", ya que cada año se sube el presupuesto educativo, este año en 24 millones de euros, ha señalado la consejera.

En ese sentido, Esther Gutiérrez ha aseverado que la Junta de Extremadura está apostando "como pilares fundamentales por la educación y la sanidad", lo cual "se está trasladando en las distintas medidas y en la recuperación de derechos perdidos".

OBLIGATORIEDAD HASTA LOS 18 AÑOS

Respecto a la propuesta de que la educación sea obligatoria hasta los 18 años, la consejera se ha mostrado "totalmente de acuerdo", y ha considerado que será "muy beneficioso para los jóvenes que tengan esa cobertura hasta los 18 años", ya que según ha dicho, actualmente hay "niños de 16 años que abandonan el sistema escolar y que se convierten en parados de larga duración, y ni siquiera tienen el título de Educación Secundaria Obligatoria".

Ante esta situación, Gutiérrez ha considerado que las administraciones políticas "tienen esa responsabilidad", por lo que a su juicio "es el momento de tomar decisiones importantes".

Finalmente, y respecto a la posibilidad de adelantar el inicio de la escolarización a los dos años, la consejera de Educación ha aseverado que al Ejecutivo extremeño le "encantaría dar cobertura" a esta petición, y está "en fase de estudio de ver las posibilidades que hay en Extremadura para ir incrementando esa etapa educativa".

"No tenemos de momento nada definido, pero no dejamos de estudiar la posibilidad de la escolarización más temprana", ha señalado Gutiérrez, quien ha insistido en que todavía "no hay nada seguro", ya que están "intentando ver todas las posibilidades".