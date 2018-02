Extremadura rechaza la propuesta del Gobierno limitar frutales

La Junta de Extremadura presentará la un documento al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que exponen el rechazo de la comunidad a la propuesta del Gobierno central de limitar la financiación para los nuevas plantaciones de frutales en la región.



Un documento que presentará la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, tras consensuarlo con el sector hortofrutícola extremeño, para expresar esta "posición común" respecto al Plan operativo de la fruta dulce en el que defenderán los intereses del sector extremeño.



Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Begoña García, durante su visita este jueves a la Feria Internacional Fruit Logística que se celebra en Berlín, donde ha querido mostrar su apoyo al sector de la fruta extremeña, como "uno de los principales motores económicos y de empleo" de la comunidad.



De esta manera, la Junta respalda la postura del sector frutícola regional quien ha solicitado al Ministerio de Agricultura que no limite la financiación de nuevas plantaciones ya que Extremadura ha mantenido un crecimiento equilibrado en los últimos años.



La consejera ha señalado que, con esta propuesta, se pretende impedir que la fruta extremeña "pague los platos rotos" del "crecimiento descontrolado que se ha producido en diversos territorios en los últimos años y que podría provocar un exceso de la oferta".

En este sentido, considera que las medidas relativas a la limitación de la financiación de plantaciones "no deben adoptarse de forma generalizada en todo el territorio" y, concretamente "no es aceptable que se aplique en Extremadura".



Para García Bernal, "si en un momento ha habido un crecimiento sin control, parece lógico que ahora busque el Ministerio restablecer un equilibrio impulsando un programa de arranque", estimando que la limitación de financiar nuevas plantaciones "debería realizarse en las regiones productoras para aquellas especies y variedades que han venido provocando un exceso de oferta en algunas especies y momentos concretos de la campaña", y, por tanto "no deben afectar a otros territorios como Extremadura ni a otras producciones".