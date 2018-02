Vara aboga por ofrecer "alternativas energías renovables" a nucleares

Ep/Rd

Así, lo ha señalado, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del presidente de Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que tiene "prevista la Junta para el impulso económico de Campo Arañuelo ante el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz".

Concretamente, el Jefe del Ejecutivo Extremeño, Guilermo Fernández Vara, apuesta por establecer un "calendario de cierre de centrales nucleares" en España, y trabajar para que estas plantas "tuvieran alternativas de energías renovables".



En su intervención, ha afirmado que su "posición está clara", y pasa por establecer un "calendario de cierre de centrales nucleares", en el que los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en este sentido, lo cual "haría que no estuviéramos hablando de una prórroga de 5, 10 o 15 años, sino que se marcaran unas fechas concretas", para que estas plantas "tuvieran alternativas de energías renovables".



Según el Presidente Extremeño, "al tiempo que vayan creciendo las energías renovables, que se vayan cerrando las centrales nucleares", expresando su preocupación por que "cuando se tome esa decisión, tengamos las alternativas preparadas".



Desde el punto de vista energético, el presidente extremeño cree que "puede haber una alternativa evidente en fotovoltaica, en biomasa", y "ahora ya hay en el entorno de Almaraz casi 600 megawatios solicitados de fotovoltaica", por lo que reafirmado que "alternativas puede haber, y las hay".



Pero, ha matizado que "al mismo tiempo tenemos que buscar derivar hacia la zona de Campo Arañuelo, que tiene un magnífico polígono industrial en Expacio Navalmoral, todas las empresas que seamos capaces", añadiendo que "sería bueno" que el Gobierno central "diga algún día qué tiene pensado hacer en el futuro con las centrales nucleares".

Y, Fernández Vara ha defendido que, España "necesita una planificación energética", y ha considerado que la Comarca de Campo Arañuela necesita una "alternativa energética" y una "alternativa industrial".

MONAGO RECLAMA SERIEDAD

Mientras, José Antonio Monago ha recordado que en los próximos años termina la autorización de explotación de la Central Nuclear de Almaraz, y ha destacado que para los vecinos de Campo Arañuelo "la central nuclear no es el pasado, es el presente, y además lo tienen por su futuro", por lo que ha preguntado a Vara por las medidas que tiene prevista la Junta para el "impulso económico" de esta zona.



Junto con ello, ha lamentado que el presidente de la Junta "no tiene ningún plan" para esta comarca cacereña, sino que "mira continuamente de reojo a Madrid, a ver si tiene algo que decir Madrid", añadiendo que "si todo depende de Madrid, sobra la figura de presidente" de la comunidad.



Según el líder del PP, Vara "no ha podido responder" porque "no tiene un plan", sino que "su alternativa es que los 2.100 megawatios de la central nuclear de Almaraz se sustituyan con renovables en el entorno de Campo Arañuelo", algo que "no se lo cree nadie".



Ante esta situación, Monago ha pedido a Vara que "se tome muy en serio que en 2020 termina la vigencia" de la central, por lo que hay "que hacer algo desde Extremadura para plantear alternativas, que no pasen permanentemente por el quejío, y por echarle la culpa a Madrid".