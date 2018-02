La producción industrial sube un 5,1% en Extremadura en 2017

Ep

A su vez, los datos del INE reflejan que Extremadura ha sido la comunidad autónoma que mayor aumento del IPI ha experimentado en el mes de diciembre, con una subida del 21,7 por ciento.



En el conjunto de España, el IPI repuntó una media del 2,6% en 2017, impulsado por todos los sectores, especialmente por los bienes de consumo duradero y los bienes intermedios,



De esta forma, la producción industrial encadena su cuarto ascenso anual consecutivo después de los logrados en 2016 (+1,6%), 2015 (+3,3%) y 2014 (+1,5%), año éste último en el que logró su primer repunte desde que estalló la crisis, en 2007.



En 2017, la producción de bienes de consumo duradero se incrementó una media del 5,5% respecto al año anterior; la de los bienes intermedios lo hizo en un 5%; la de los bienes de equipo aumentó un 2,5%; la de la energía un 1,6%, y la de los bienes de consumo no duradero subió un 0,3%.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3% en 2017, con incrementos en todos los sectores. El mayor crecimiento fue para los bienes de consumo duradero (+5,6%), seguido de los bienes intermedios (+5,3%), los bienes de equipo (+2,9%), la energía (+2%) y los bienes de consumo no duradero (+0,8%).



En 2017, la producción industrial se incrementó en 14 comunidades autónomas. Murcia (+9,2%), Cantabria (+7,3%) y Asturias (+7,2%) presentaron las tasas medias más elevadas, mientras que los únicos descensos correspondieron a La Rioja (-5,9%), Castilla y León (-5,2%) y Navarra (-0,8%).



SUBE UN 2,9% INTERANUAL EN DICIEMBRE



En el último mes de 2017, la producción industrial registró un crecimiento del 2,9% respecto a diciembre de 2016, tasa dos puntos inferior a la de noviembre. No obstante, con el avance interanual de diciembre, la producción industrial encadenó ocho meses consecutivos de incrementos interanuales.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial presentó en diciembre un crecimiento interanual del 6,1% respecto al mismo mes de 2016, tasa 1,5 puntos superior a la registrada en noviembre.



En diciembre, los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentaron tasas anuales positivas en todos los sectores. El mayor incremento lo registró la energía (+9,7%), seguido de los bienes de equipo (+9,3%) y de los bienes intermedios (+6%).



En tasa mensual (diciembre de 2017 sobre noviembre del mismo año), la producción industrial aumentó un 0,9% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el avance mensual del 1,1% de noviembre y con el retroceso del 0,6% de un año antes.



Por sectores industriales, todos presentaron tasas mensuales positivas en diciembre, destacando los avances de los bienes de consumo duradero (+3,2%), la energía (+1,5%) y los bienes de equipo (+1,1%).