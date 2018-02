La Junta buscará "cualquier resquicio legal" en pro sanidad universal

Ep



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha asegurado que el Ejecutivo regional "intentará buscar cualquier resquicio legal que tenga para poder seguir prestando la atención sanitaria" universal a personas que entiende que "se lo merecen", así como al resto de los extremeños, con el fin de evitar problemas de salud".



De este modo se ha referido Vergeles a la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la sentencia que declara como inconstitucional la ley de sanidad universal de la comunidad autónoma.



En declaraciones a los medios, Vergeles ha dicho que desde el Ejecutivo extremeño "acatan" la sentencia "como no puede ser de otra manera tras el fallo del Tribunal Constitucional puesto que no se puede recurrir" y, además, ha lamentado "profundamente" que el Gobierno de España haya tomado la decisión de recurrir la ley sobre medidas extraordinarias contra la exclusión social, cuyas competencias se extiende sobre extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad.



Así, según publica el BOE, "se atiende a la nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017) y que establecen la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias".



De igual modo, el consejero ha asegurado que seguirán "trabajando para que el Sistema Nacional de Salud sea un sistema de cobertura universal basada en impuestos", donde además ha reclamado la derogación del Real Decreto 16/2012.



"Queríamos asegurar la atención sanitaria no sólo por motivos de derechos humanos, que lo es, sino también para atender a esas personas independientemente de su situación legal o situación administrativa", ha agregado Vergeles.



En esta línea, ha avisado que "puede ser que vengan inmigrantes que tengan determinadas enfermedades transmisibles y que no podamos detectar porque la Sanidad Publica no los pueda atender y por lo tanto estamos en contra".