AIReF ve "muy improbable" que Extremadura cumpla con objetivo 2017

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "muy improbable" que Extremadura, la Comunitat Valenciana, Murcia, Cantabria y Aragón cumplan el objetivo de estabilidad de 2017 para el conjunto de las comunidades autónomas, así como para las corporaciones locales y lo ve "improbable" en Castilla-La Mancha. En el resto de CCAA ve "muy probable" el cumplimiento.



De acuerdo con el seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, la AIReF ha elevado hasta el 80% la probabilidad de que España cumpla con el objetivo de déficit público del 3,1% del PIB para 2017, y ha mejorado en una décima, hasta el 0,8% su estimación de crecimiento de la economía española para el primer trimestre del año.



Así las cosas, la AIReF calcula una probabilidad de cumplimiento del 80% para la meta fiscal de 2017, ocho puntos por encima de su última probabilidad calculada, después de conocer que desde diciembre los 'números rojos' de las administraciones públicas se redujeron 1,2 puntos, situándose en el 3% del PIB.



En concreto, estima que se sigan consolidando los empleos hasta final de año y se mantiene la estimación de recursos, por lo que mejora la calificación del cumplimiento del objetivo pasando probable a muy probable, con una probabilidad del 80%.



El organismo revisa mensualmente la probabilidad de alcanzar los objetivos de déficit y las previsiones de recursos y empleos de las administraciones públicas en función de los datos disponibles cada mes, y analiza los datos de Contabilidad Nacional hasta noviembre de la Administración Central, fondos de la Seguridad Social y comunidades autónomas.



En cuanto a la evolución de los ingresos, el organismo espera que al cierre del ejercicio 2017 se sitúen dos o tres décimas por encima del nivel actual, pero afirma que es "muy difícil" que se cumpla el objetivo para el total de las administraciones públicas.



No obstante, los recursos incrementan una décima su peso en el PIB hasta noviembre en comparación con el dato hasta octubre, previéndose una mayor aportación en lo que resta de año.



Por el lado de los gastos, considera que los empleos mantienen la tendencia de consolidación iniciada en ejercicios anteriores, disminuyendo 1,3 puntos del PIB desde diciembre debido a la caída de partidas significativas como los gastos financieros y el consumo público.



Esta tendencia es previsible que se modere en los últimos meses del año, puesto que en 2017 no se repiten determinados eventos que ocurrieron en 2016, como el adelanto de la orden de cierre en la Administración Central y la caída del ritmo de inversión en las CCAA. Así, espera que los empleos mantengan crecimientos sensiblemente por debajo del PIB hasta final de año, calificando como "muy probable" su cumplimiento.



ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL INCUMPLEN



Por administraciones, sigue considerando "muy improbable" el cumplimiento del objetivo del -1,1% del PIB fijado para la Administración Central, pese a la estabilización de los recursos y los menores gastos. Advierte de la "incertidumbre" en los recursos, tanto en los tributos por el tercer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, como en los no tributarios.



Igualmente, considera "muy improbable" el cumplimiento del objetivo del -1,4% fijado para la Seguridad Social, y cree que se situará en el entorno del 1,5% del PIB.



De igual forma, la Autoridad Fiscal ha elevado al 0,77% su pronóstico de crecimiento del PIB español para el primer trimestre del año, frente al 0,73% de su última previsión, tras incorporar los últimos datos del índice PMI del sector servicios.



Igualmente, ha mejorado su pronóstico para el segundo trimestre, para el que augura un alza del 0,8 por ciento, frente al 0,73 por ciento previsto anteriormente.