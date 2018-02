Cs Extremadura reitera que el futuro de Domínguez depende de Madrid

Ep

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha asegurado que el caso de la diputada de la formación, María Victoria Domínguez, es una cuestión que "está en manos del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, es una cuestión que no está en nuestra mano".

De esta forma se ha pronunciado Polo, a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, sobre la situación de la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya desestimado su recurso contra la tramitación de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa u omisión del deber de perseguir delitos en el caso de la Sierra de Santa Bárbara.

En su intervención, Cayetano Polo ha aseverado que es una cuestión que no está en su mano y que la posición de Ciudadanos "es la que es en Extremadura, en Murcia, en Madrid, o sea donde sea", es decir: "No queremos imputados por corrupción política en cargos políticos o en cargos públicos".

Así, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que será el Comité Ejecutivo Nacional el que, "si tiene que tomar una decisión, la tomará en base a estos criterios", los cuales son, según ha considerado, los que defienden "siempre".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, durante su comparecencia, Polo ha manifestado la "necesidad" de reformar el sistema de financiación autonómica, que ha tachado de "obsoleto y opaco", y que necesita "una reforma profunda que pueda ser acompañada del mayor consenso posible".

Y es que, la formación cree que la financiación autonómica tiene que cumplir con "el objetivo de garantizar el estado de bienestar, garantizar los derechos de todos los ciudadanos" y "la igualdad" de estos derechos, y "no ponerlos en riesgo".

Además, a su juicio, Polo ha aseverado que la manera que hasta ahora se ha realizado esta financiación autonómica "ha ido más hacia la quiebra de este estado de bienestar que hacia el fortalecimiento del mismo".

De esta forma, Ciudadanos Extremadura ha exigido al Gobierno central "que haga caso al grupo de expertos" y que "tome consideración de lo que este grupo manifiesta con respecto a la financiación autonómica".

Por otro lado, otro aspecto que ha considerado importante en la reforma de la financiación autonómica es "mantener el criterio de convergencia entre autonomías" que permita que los españoles, vivan donde viva, tengan "las mismas oportunidades y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano".

En este sentido, Polo ha destacado que Ciudadanos "quizás" sea el "único" partido que "ha demostrado una coherencia absoluta con estos principios", a la vez que ha manifestado que "prueba de ello" es que cuando hay que votar en las cortes asuntos como el cupo vasco, son "los únicos" que defienden "esa igualdad de oportunidad entre españoles".

También, ha aseverado que PP, PSOE y Podemos "mienten" cuando aluden a una financiación autonómica "que garantice los servicios sociales y la igualdad entre todos", ya que "votan a favor del cupo vasco que una de las cuestión que genera mayor desigualdad entre españoles".

MINA DE LITIO

Por otra parte, y a preguntas de los medios sobre el proyecto de explotación de la mina de litio en Cáceres, Cayetano Polo ha considerado que la Junta de Extremadura y el Gobierno local "están jugando a ver quién miente más para pasarle la pelota caliente al otro".

Por su parte, Ciudadanos, ha aseverado Polo, se mantiene en lo que dicen "siempre", y es que no pueden decir "no a la mina" porque hasta "hace dos días" no les han proporcionado el proyecto.

Así, ha mostrado su preocupación por que el PP y Psoe "sin conocer el proyecto se posicionen en contra de la mina", algo que, a su juicio, es "absolutamente irresponsable" en una región que "carece de tejido industrial y con un desempleo altísimo", por lo que esa forma de hacer política "perjudica a todos los extremeños", ha considerado.

"No estamos ni en contra ni a favor, estamos valorando un proyecto que ahora sí tenemos y en función del alcance del proyecto y en función de los compromisos que la propia empresa pueda adquirir respecto de la posibilidad de que vengan más empresas que generen más empleo tomaremos una decisión", ha reafirmado.

Por otro lado, a preguntas sobre la prisión permanente revisable, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que la formación "siempre ha defendido el cumplimiento íntegro de las penas", ya que, según ha considerao, es una medida "mucho más efectiva" y "rigurosa".

No obstante, Polo ha señalado que no están "en contra" de la prisión permanente revisable, pero creen que es "mejorable", ya que los que les "preocupa" es que esa revisión pueda suponer, en algunos casos, que "el culpable de cualquier acto salga antes de la cárcel".

Finalmente, preguntado por el proceso de elección del candidato de Ciudadanos para las próximas elecciones, el portavoz del partido en Extremadura ha señalado que "no tienen absolutamente nada concreto" en la región porque "falta mucho tiempo".

En esta línea, ha manifestado que no es un tema que les preocupe y que de este tema hasta el año 2019, Ciudadanos no va a empezar a trabajar, ha concluido.