CS pide a la Junta un "esfuerzo de gestión" para fomentar el empleo

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez Paredes, considera que el aumento del paro de un 3,04 por ciento en Extremadura en enero en comparación con diciembre, hasta superar las 114.000 personas, "entra dentro de lo esperado tras la campaña navideña", y ha reclamado a la Junta un "esfuerzo de gestión" para que ejecute presupuesto e impulse y fomente el empleo.



Al mismo tiempo, ha incidido en que el dato de enero "confirma otro aspecto no circunstancial", porque pone de manifiesto a su juicio que el empleo que se crea "es precario y temporal" y que "la tan cacareada recuperación de la que tanto se habla no acaba de llegar a Extremadura".



En nota de prensa, Victoria Domínguez considera de estos datos que "son especialmente graves" el "elevado" índice de paro juvenil, que supera el 50 por ciento entre los jóvenes menores de 25 años, apunta, o los 5.300 ocupados menos que deja enero y la "brecha laboral discriminatoria" para la mujer "que se mantiene también como sector de la sociedad más castigado por el desempleo en Extremadura".



"Con este panorama, no podemos seguir perdiendo población activa joven y cualificada, porque es el principal capital de futuro que tenemos en Extremadura", ha declarado la portavoz parlamentaria de Cs, que pide a la Junta "un esfuerzo de gestión" para frenar la situación.



Victoria Domínguez demanda, a la vista de estas cifras, a la Junta de Extremadura, que "empiece a ejecutar, sin demora alguna", los Presupuestos aprobados hace dos semanas en la Asamblea, así como que empiece a aplicar "no sólo las medidas y planes de fomento de formación para el empleo y del empleo que incluyen, sino que ponga en marcha todas las inversiones para generar la mayor actividad económica, porque eso es lo que demandan los extremeños y especialmente los que no tienen trabajo".