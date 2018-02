PSOE, Podemos y Cs: "lo primero son las personas, no los territorios"

Ep/Rd

Así, han coincidido los tres Grupos Parlamentarios ante una propuesta de resolución planteada por el PSOE en el debate monográfico sobre financiación autonómica sustanciado este jueves en la Asamblea, y la cual ha recibido el apoyo de los socialistas, de Podemos y de Cs, así como la abstención del PP.



En el debate, además, han sido aprobadas otras propuestas de resolución, en concreto, las dos planteadas por Podemos (con apoyo del PSOE y abstenciones de PP y Cs) y cuatro de las cinco formuladas por Ciudadanos (con apoyo de PSOE y Podemos y abstención del PP).



Ha sido rechazada, (con voto en contra del PSOE y abstenciones de Podemos y Cs) la propuesta de resolución formulada por el PP, relativa a que se asuma en materia de financiación autonómica el contenido del informe elaborado por el grupo de expertos en Extremadura sobre dicha temática.



SOLIDARIDAD



Concretamente, en la propuesta de resolución del Grupo Socialista, apoyada por Podemos y Cs, se insta a la Junta de Extremadura a defender en la revisión del sistema de financiación autonómica los "intereses generales" de la región bajo los criterios de que "lo primero son las personas, no los territorios"; del "cumplimiento del principio de solidaridad"; y de que las comunidades autónomas "deben contar con los fondos necesarios para ejercer todas sus competencias".



Al mismo tiempo, se defiende que el sistema de financiación debe garantizar la "nivelación" de "todos" los servicios prestados por las regiones, así como, que debe también "valorar correctamente el coste de todos los servicios".



También, se apuesta por que el Estado "ha de poder hacer efectivos los principios de igualdad y solidaridad" y, por la suficiencia como "límite" de la autonomía financiera; defendiendo un nuevo marco para propiciar "la lealtad institucional" en esta materia.



De igual manera, se aboga por un modelo que corrija los "desequilibrios económicos interterritoriales"; así como por que las comunidades autónomas forales deben participar en los "mecanismos de nivelación"; y por un "control de la gestión de los recursos".



Para defender la propuesta de resolución planteada por su grupo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha afirmado que las mismas compendian algunas de las cuestiones ya defendidas por los expertos, además de otras de "responsabilidad política".



Junto con ello, ha cuestionado al PP por qué el PP "no" pidió una revisión del sistema cuando gobernaba en Extremadura si consideraba que el actual modelo es "malo" y, ha rechazado "con absoluta claridad" la condonación de la deuda de las CCAA; y ha señalado la importancia de que desde Extremadura surja una posición consensuada en materia de financiación autonómica.



POSTURA DEL PP



El Grupo Parlamentario Popular ha formulado una propuesta de resolución, rechazada finalmente en la votación, pidiendo a la Junta a defender en la futura reforma del sistema de financiación autonómica lo dispuesto en el Informe para el Estudio de la Financiación Autonómica de Extremadura, elaborado por la comisión de expertos nombrada por "consenso" entre el Ejecutivo regional y los grupos parlamentarios.



También ha planteado que dicho sistema se base en el voto particular sobre la cuestión emitido por Elena Manzano Silva al Informe de la Comisión de expertos para el estudio de la reforma del sistema de financiación autonómica creada a nivel estatal.



Al respecto, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha defendido la importancia de seguir el informe de los expertos en la región sobre la cuestión, porque "el tiempo de los expertos no ha pasado"; y ha abogado por un nuevo sistema "justo, equitativo y transparente" para la comunidad.



Además, tras afirmar que la Junta ya envió "en noviembre" la "propuesta" de la comunidad en materia de financiación, ha preguntado por qué dicha administración "no" ha buscado antes las aportaciones de los grupos; y ha insistido en la propuesta del PP de que el Ejecutivo extremeño busque "alianzas" con otras regiones, para tratar sobre la financiación autonómica.



Con ello, ha rechazado "hacer palanca" con CCAA a favor de la "ordinalidad", así como "hacer ruido con las cosas de comer"; y ha criticado que "no se debe tomar el volumen total de población por encima de otros parámetros", al tiempo que ha exigido un análisis "riguroso" de las necesidades en el coste de la prestación de los servicios.



PLANTEAMIENTO DE PODEMOS



en una propuesta de resolución finalmente también aprobada, Podemos insta a la Junta a plantear como posición de Extremadura en la reforma del sistema de financiación autonómica la "garantía efectiva" del principio de solidaridad, así como a defender un cálculo "real" de las necesidades de gasto, y a apostar por la "suficiencia" en materia de servicios públicos como "garantía de calidad", además de abogar por unos recursos "estables".



De igual modo, en otra propuesta de resolución aprobada, la formacion morada apuesta por una convergencia territorial "justa"; defiende la "no" condonación de la deuda; y reclama que el sistema de financiación autonómico contemple específicamente entre sus objetivos el "mantenimiento" del Estado del Bienestar con la Dependencia con la consideración de "servicio público fundamental".



En defensa de las propuestas de su grupo, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha señalado que el nuevo sistema de financiación debe contemplar los "cambios" en las "nuevas necesidades" que tiene la población, con la consideración de la Dependencia como "servicio público".



Además, el portavoz de Podeos ha defendido el principio de solidaridad como "pilar" del sistema de financiación; y ha criticado la "falta" de propuestas del PP en esta temática.



POSICIÓN DE CIUDADANOS



En la única de sus cinco propuestas de resolución que no ha sido aprobada, Ciudadanos ha planteado que el nuevo sistema de financiación autonómica debe "garantizar" la igualdad y la suficiencia financiera para "todas" las CCAA.



Mientras, sí que ha sido aprobada la propuesta mediante la cual Ciudadanos ha defendido que el nuevo sistema garantice la autonomía financiera y la solidaridad entre "todos" los españoles, así como también la "responsabilidad fiscal" de las CCAA.



Asimismo, ha contado con apoyo la apuesta de Cs por la simplificación y transparencia del sistema de financiación; además de por la equidad y participación de las comunidades forales, de tal forma que "el cupo vasco y la aportación navarra deben calcularse de forma más transparente y justa con los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles".



Ciudadanos también ha defendido, con apoyo final en las votaciones, que en el nuevo sistema de financiación se contemple una evaluación de la gestión de los recursos públicos que hacen las CCAA que permita analizar la "eficacia" del gasto.



De este modo, en defensa de las propuestas de su grupo, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que hablar de la financiación autonómica supone "hablar" de las políticas sociales, planteando la importancia de la "simplificación y transparencia" del sistema; y defendiendo la "igualdad y la suficiencia financiera".