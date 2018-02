El PSOE defiende que Extremadura no está sobrefinanciada

Ep

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha asegurado que España no tiene un problema de gasto público sino de ingresos fiscales y ha defendido que la región no está sobrefinanciada, ya que, de utilizar otros parámetros para la nivelación horizontal, estaría "en la media".

García ha realizado estas declaraciones en su intervención en el debate monográfico sobre la Reforma de la Financiación Autonómica que este jueves se celebra en la cámara legislativa regional y en el que ha instado a los grupos parlamentarios a llegar a una posición "unánime" en defensa de los intereses de la comunidad.

Así, el portavoz socialista ha lamentado que el gasto público de España es muy escaso en relación a los países del entorno europeo, ya que, mientras España destina algo más del 4 por ciento del PIB, Finlandia aporta el 9 por ciento.

Por su parte, en cuanto a Sanidad, a pesar de la diferencia también existente, ha valorado que la "eficiencia" del sistema sanitario español permite que con menor gasto se tenga uno de los mejores sistemas sanitarios.

En cuanto a la recaudación, García ha expuesto que España recauda el 32 por ciento de su PIB mientras que Dinamarca llega casi al 50 por ciento, momento que en el que se ha criticado que la menor aportación procede de los impuestos al capital.

UN MODELO DE FINANCIACIÓN QUE ATIENDA AL "MODELO CONSTITUCIONAL"

En su intervención, García ha considerado necesario reformar el modelo de financiación para que atienda al modelo constitucional español, además de destacar que es necesario "armonizar" los diferentes sistemas de financiación que existen en la nación y considerar que "en paralelo" a la financiación autonómica debería ir la financiación local.

De esta manera, en dicha reforma del modelo de financiación autonómica, el portavoz socialista ha instado a defender los intereses de la región y a abandonar la "cortedad de miras", ya que España es más, ha dicho, que la suma de 17 comunidades autónomas.

También ha aludido García al "efecto perverso" que la crisis ha dado a la correlación de gastos entre las comunidades autónomas y el Estado, aunque "más perverso" ha considerado la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cuanto a la financiación de las regiones, ya que la mayor recaudación de impuestos en 2012 fue "exclusivamente" para el Estado, además de "incautarse" de impuestos autonómicos, como el impuesto a los depósitos bancarios.

Por ello, ha indicado que el gobierno de Rajoy ha sido "más perjudicial" para la evolución del sistema de financiación que el propio sistema de financiación.

Al mismo tiempo, Valentín García ha rechazado el "hecho lamentable" de la desarmonización fiscal que se ha dado por tocar algunas comunidades, entre las que ha citado Madrid y Cataluña, los impuestos cedidos.

EL PSOE NO ES PARTIDARIO DE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Por otra parte, García ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista no es partidario de que se condone la deuda de las comunidades, ya que sería injusta esa condonación tanto en términos absolutos como conceptuales, ha dicho.

De esta manera, ha indicado que si se condonase, se estaría haciendo ver que existen comunidades infrafinanciadas y otras sobrefinanciadas, ya que en el caso del FLA, Extremadura no llega al 1 por ciento cuando hay otras, como Cataluña y Valencia, que tienen el 35 y el 33 por ciento, respectivamente, de ese fondo.

NEGOCIACIÓN "DIFÍCIL"

De cara a la negociación sobre la reforma del sistema de financiación, Valentín García ha resaltado que la misma será "difícil" y aboga por buscar alianzas "sin duda".

Además, ha apuntado el diputado socialista algunos "riesgos" en el sistema de financiación, entre los que ha incluido que se siga cediendo a las comunidades autónomas niveles mayores de impuestos.

También ha considerado necesario precisar que los territorios no son quienes tributan sino que quienes tributan los ciudadanos, al igual que no votan los territorios sino los ciudadanos, que son quienes reciben los servicios públicos, ha asegurado.

Entre otros aspectos, García ha abogado por ajustar el coste real de los servicios a la necesidad real de los mismos, ya que la financiación no se debe sostener sobre un coste que no esté ponderado, toda vez que, como ha insistido, no cuesta lo mismo prestar la sanidad en Madrid que en Extremadura.

Asimismo, se ha referido al concepto de población ajustada, y ha indicado que se debe introducir en la reforma del sistema de financiación la variable renta, ya que en función de la renta los ciudadanos tienen unas necesidades de servicios públicos y otras.

En esta línea, ha indicado que Extremadura presta sanidad y educación pública a más del 90 por ciento de la población, a diferencia de otras comunidades.