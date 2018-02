Podemos exige una financiación que garantice los servicios públicos

Ep



El portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Jaén, ha reclamado este jueves una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga "como máxima prioridad garantizar y proteger todos los servicios públicos" para los ciudadanos, "sin distinguir entre fundamentales y no fundamentales", y que incluya el factor de la dependencia para el cálculo de las necesidades de recursos.



Jaén ha reclamado además un sistema basado en los principios de "igualdad" y "solidaridad", que tenga en cuenta también la dispersión geográfica y los transportes públicos de los que se dispone, así como la "capacidad económica" de las comunidades autónomas para diseñar un nuevo modelo que sea además "sostenible".



Así se ha expresado el portavoz de Podemos en la Cámara regional en su intervención en el debate monográfico sobre financiación autonómica que este jueves, donde ha afirmado que el futuro de Extremadura "depende" del nuevo modelo de financiación y de las medidas que salgan del parlamento extremeño en esta sesión.



Jaén ha subrayado la importancia de este debate por suponer el sistema de financiación autonómica el "60 por ciento" de los recursos con los que cuenta Extremadura, pero ha declarado que el actual modelo "no funciona" y "no ha cumplido" con esta comunidad autónoma.



A su juicio, el sistema actual "tiene errores de diseño" porque "se tomaron como estimaciones de recursos los datos de 2007, un año en que empezaron a aplicarse las políticas salvajes de recortes".



Para el portavoz de la formación morada, hay que "hablar de suficiencia", en el sentido "del volumen de financiación" que necesitan las CCAA para desarrollar las competencias que tienen atribuidas "sin recurrir al endeudamiento". También ha apostado por aumentar el grado de capacidad de ingresos de las CCAA, que se verían con ello "reforzadas".



"Suficiencia, autonomía, nivelación territorial y, lo más importante, debatir y acordar nuevas unidades de gasto", ha reclamado Álvaro Jaén, quien ha señalado que ahora se contemplan sanidad, educación y servicios sociales pero "falta uno fundamental" que es "la dependencia", el cual ha considerado "vital para el cálculo de las necesidades de gasto".



También se ha referido a la dispersión geográfica y ha criticado que "ahora no se tiene en cuenta si se cuenta o no con transporte público" para acceder, por ejemplo, a los servicios sanitarios. Así, tras defender el "marcado carácter rural" que tiene Extremadura, ha señalado que "hay que revisar" los factores sobre los que se establece la financiación y "adecuarlos a la realidad actual".



Por otra parte, Jaén ha considerado un "error" considerar algunos servicios fundamentales y otros no, por lo que ha pedido que "todos los servicios públicos" se consideren "fundamentales" con el objetivo de evitar ajustes en alguno de ellos.



"MEJORAR RELACIONES ENTRE TERRITORIOS"



También ha apostado el portavoz de Podemos por "mejorar las relaciones en los territorios" y "pensar" en mecanismos que permitan rebajar los "niveles de tensión", para lo que ha insistido en los principios de "igualdad y solidaridad", y en que el nuevo modelo se atenga a la "capacidad económica" de cada región, "aportando más los que tienen mayor capacidad económica".



Podemos Extremadura quiere además un sistema de financiación "responsable" que calcule necesidades de gasto "real" y recursos, y que tenga como "eje vertebrador financiar fundamentalmente a las personas".



Por otro lado, Álvaro Jaén ha defendido que la autonomía financiera tiene que ir acompañada de "responsabilidad política" en "todos" los niveles de la administración y ha añadido que está "de acuerdo" en "renegociar los plazos y tipo de interés de la deuda" pero "no" con que se planteen quitas ni condonaciones porque "pueden ser una trampa" restando recursos al nuevo sistema.



"Renegociamos los plazos; nada de condonar", ha insistido el portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura, quien plantea que el nuevo modelo de financiación autonómica sea "una herramienta capaz de garantizar servicios públicos suficientes y de calidad" y que haga que las comunidades autónomas "no tengan que recurrir al endeudamiento".