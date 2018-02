Monago impulsará "alianzas" en financiación si Vara sigue "inmóvil"

Ep



El presidente del Grupo Popular en la Asamblea, José Antonio Monago, ha criticado el "inmovilismo" del jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, en materia de financiación autonómica, y ha señalado que si este último "persiste" en dicha postura entonces él impulsará desde la oposición "alianzas" para poner a Extremadura "a salvo de la ordinalidad".



En este sentido, ha dicho a Vara que la región "no" puede "seguir esperando" a que el socialista "descubra lo que es la iniciativa y la responsabilidad" a la hora de buscar "alianzas" en materia de financiación autonómica, y ha criticado la "inconsistencia" del presidente de la Junta ante un "mal" modelo de financiación como el actual que "cerró con Zapatero", y sobre el que ha considerado que "debería tener la humildad de pedir perdón".



Al mismo tiempo, ha defendido que la futura reforma del sistema de financiación debe regirse por "criterios técnicos, objetivos y neutrales" dejando a un lado "los cambalaches políticos" porque de lo contrario "se beneficiará a unas autonomías en detrimento de otras, haciendo una España de dos velocidades".



Sobre este respecto, durante el debate monográfico sobre financiación autonómica que se sustancia este jueves en la Asamblea de Extremadura, ha criticado el "inmovilismo" de la Junta en esta materia, y ha avanzado que él impulsará "alianzas" si dicha administración persiste en esta postura; al tiempo que ha considerado que Vara se "quedado solo" en esta temática respecto a otras CCAA.



"Si el presidente de la Junta y la vicepresidenta encargada de la financiación y de debates incómodos persisten en el inmovilismo, no dudaré en impulsar desde la oposición aquellas alianzas que convengan para que los intereses de nuestra tierra sean defendidos a salvo de la ordinalidad y otros inventos perversos como propugnan o que ustedes reciben en la Junta de Extremadura", ha afirmado el 'popular'.



"Las CCAA mueven ficha, de Extremadura no se sabe nada", ha dicho Monago, quien considera que este debate en la Asamblea "es una estrategia para seguir perdiendo el tiempo" basada en las "ocurrencias" de Podemos que "no tiene modelo de país y sólo necesitan dos tardes para hablar de financiación".



"Mientras otros se arman hasta los dientes aquí andamos nosotros decidiendo si vamos a la guerra con una armadura de cartón hecha con las propuestas y ocurrencias de Podemos que no tiene modelo de país y que sólo necesitan dos tardes para hablar de financiación".



Al respecto, Monago ha recordado que hace unos días él se reunió en Galicia con el presidente de dicha comunidad y que ambos hicieron "un llamamiento al resto de CCAA que como Galicia y Extremadura comparten la defensa de principios constitucionales como los de igualdad y la equidad para todos los españoles", así como que ambos se posicionaron "en contra de la ordinalidad".



"Si la Junta no gobierna, si el presidente no se ocupa, si la vicepresidenta está de escudo y mitigando sus fuegos internos (de Vara con el PSOE) yo no voy a pararme a ver cuál es la próxima escena de esta pantomima, porque aquí no se puede jugar con las cosas de comer", ha concluido Monago, quien ha reclamado al presidente de la Junta que "se digne a hablar de lo que le importa al presente y sobre todo al futuro de los extremeños".



PSOE DE PEDRO SÁNCHEZ



Por otra parte, Monago ha criticado el "cóctel molotov sin sentido" que define a su juicio al "nuevo PSOE de Pedro Sánchez" que, según ha dicho, marca "la trituradora de la ordinalidad y el federalismo".



En este sentido, ha pedido a Vara que "no enrede a los demás en sus problemas" en el PSOE; al tiempo que ha reclamado al presidente de la Junta que "mande a paseo" cuando Pedro Sánchez le dice que "no" hable con Asturias y sí con Valencia en materia de financiación autonómica --señala-- cuando esta última defiende el "principio de ordinalidad", ha subrayado.



De este modo, Monago ha rechazado ofrecer a Vara "un cheque en blanco" para "negociar" sobre financiación autonómica con CCAA que "no tienen nada que ver" con las aspiraciones de Extremadura en materia de financiación autonómica; y ha instado al presidente de la Junta a buscar una "alianza" con "el oeste" en lugar de buscarla, ha dicho, con el "Mediterráneo", porque "en financiación no se debe andar con bajos vuelos, se impone la política con mayúscula".



En esta misma línea, ha rechazado que los extremeños tengan que tragarse, ha dicho, "un modelo de financiación a los caprichos de Ferraz" como a su juicio está tratando de defender Fernández Vara en Extremadura como "estrategia" para "atacar" al Gobierno central.



"Vale ya de contentar al señor Sánchez como escudero, porque en ese camino ha caído en el ridículo, la improvisación...", ha sentenciado el 'popular' en alusión a Vara, a quien ha pedido que "no permita ahora que peligren" los recursos de Extremadura por defender los "caprichos" del PSOE, ha sentenciado.



EXPERTOS



Finalmente, Monago ha defendido el apoyo del PP al dictamen y voto particular del informe elaborado por los expertos sobre financiación autonómica que han venido trabajando en Extremadura, y ha avanzado que el contenido de dicho informe compondrá las propuestas de resolución de su grupo en el debate sobre financiación que se sustancia este jueves en la Asamblea.



"El tiempo de los expertos no ha acabado, todo lo contrario. El tiempo de los expertos debe conjugarse en presente continuo en este y continuos debates", ha sentenciado Monago, quien ha considerado que el papel de los expertos debe "iluminar" el camino en materia de financiación autonómica.



En este sentido, ha señalado que el PP "no" está dispuesto a que el PSOE y Podemos "haga experimentos" con Extremadura en materia de financiación autonómica; y ha defendido el principio de "solidaridad" en esta materia.