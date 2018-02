Cs apuesta por el "consenso" para una financiación equitativa

Ep



La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha defendido la "necesidad" de alcanzar el "consenso" sin "enfrentar territorios", para así defender "posiciones comunes que beneficien a todos" y alcanzar un modelo de financiación autonómica "transparente y equitativo" que garantice "la convergencia" y el acceso a los servicios públicos "en igualdad de condiciones vivan donde vivan".



Ha defendido, además, que el "futuro de Extremadura pasa por un nuevo de sistema de financiación autonómica" que sea "equilibrado y justo" y que "no" genere diferencias entre CCAA, y ha mostrado la disposición de su grupo de "negociar" siempre que "se escuche a los expertos" y que "la negociación no se convierta en una guerra partidista", ha afirmado.



También, ha considerado que desde la comunidad extremeña hay que huir de las acciones "partidistas" para "ir todos unidos a Madrid" en este tema de la financiación autonómica. "Debemos salir hoy de aquí con acuerdo que nos permitan alcanzar consensos en beneficios de los extremeños porque, si no, no nos van a creer fuera", ha subrayado.



En este sentido, ha apostado por que los expertos determinen los gastos de los servicios públicos transferidos, teniendo en cuenta que cada comunidad tiene su "peculiaridades" y "variables" que deben ser tenidos en cuenta en el cálculo de la financiación, ha dicho durante su intervención en el debate monográfico sobre financiación autonómica que este jueves se celebra en la Asamblea de Extremadura.



Al respecto, ha defendido que el tema de la financiación autonómica "no debe ser una guerra entre territorios ni grupos políticos" sino que debe ser a su juicio un debate "técnico" y "objetivo" basado en la opinión de los expertos.



Ha rechazado así "enfrentar a unas CCAA con otras en la Conferencia de Presidentes"; y ha afirmado que el actual sistema de financiación presenta "insuficiencias financieras" para cubrir los servicios esenciales; al tiempo que ha defendido el "principio de igualdad" y "sin privilegios" entre territorios como criterios para aplicar en esta cuestión.



También ha pedido "lealtad" con "todas las CCAA" para "garantizar" una financiación "más justa y mejor" para ofrecer "unos buenos servicios" públicos esenciales, porque según ha incidido "Extremadura está infrafinanciada".



PETICIÓN AL GOBIERNO PARA QUE REACTIVE EL TEMA



Tras considerar así que el "acuerdo" sobre financiación "no debe ser mediático ni aplazado sine die" como según ha dicho ocurre por parte del Gobierno central, ha incidido en que este tema supone "la gran asignatura troncal" que España "tiene pendiente" y "suspensa".



De este modo, ha criticado que la financiación autonómica se ofrezca "como moneda de cambio" para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; así como ha lamentado también el "intercambio de favores" que supone a su juicio el 'cupo vasco'.



Sobre este respecto, Domínguez ha exigido al Gobierno nacional que "reactive" la financiación autonómica, ya que "en este tema no se ha avanzado nada salvo en el caso del País Vasco"; y ha insistido en la importancia de "hacer efectiva la solidaridad interterritorial", así como de acabar con el "fariseismo" del Ejecutivo estatal en esta cuestión.



Ha pedido en este sentido reformar "de forma urgente" el actual modelo porque "sus criterios de reparto no garantizan unos repartos equitativos ni suficientes para avalar una cobertura" de los servicios públicos "esenciales".



PRINCIPIOS



También ha abogado por que el nuevo sistema se base en los principios de igualdad para tener un acceso "efectivo" a los servicios públicos con independencia del territorio donde se viva; y en la equidad "para que no se puedan dar diferencias arbitrarias en los repartos de recursos entre las CCAA"; así como la "transparencia" para que "el mecanismo de reparto resulte claro".



De igual modo, ha defendido que se calcule de una forma "más clara" y "justa" el cupo vasco y el concierto navarro, porque "las comunidades forales tienen muchos más privilegios", ha afirmado.



También ha defendido la solidaridad y corresponsabilidad para el nuevo sistema, "para no crear desigualdades entre los ciudadanos por residir en unas comunidades o en otras"; así como que aplique la "lealtad institucional" a través de una "nueva forma de colaboración entre administraciones" a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Al mismo tiempo, entiende como "conveniente" que el nuevo sistema incluya "algún tipo de evaluación" de la gestión de los servicios públicos que realizan las CCAA, "evitando así que se malgasten los recursos públicos".