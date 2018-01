PP cree que debate sobre financiación persigue presionar a Rajoy

Ep/Rd

De esta forma, se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, al debate monográfico sobre financiación autonómica que se celebrará este jueves en la Asamblea de Extremadura.

Para Teniente, es lo que "hay detrás" de un debate monográfico en el que se pasa "de un acuerdo en torno a un dictamen de los expertos, a un debate para el desacuerdo, sobre todo en la formulación y en el formato".

Además, ha explicado que “Esto se ha hecho en otras Comunidades Autónomas, no en todas", afirmando que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "ha pedido a sus barones, fieles ahora, que obedezcan para meter presión a Rajoy en este tema", para lo cual "no importa caer en el absurdo".



En este punto, Teniente ha señalado las "contradicciones" y el "cambio continuo de criterio" que a su juicio está realizando el PSOE extremeño sobre este debate monográfico, que a su juicio se va "a convertir en un auténtico esperpento".



"A qué viene un pleno monográfico para hacer una propuesta descafeinada", cuando "había un consenso sobre el todo, por qué se rompe para empezar sobre una base, ya acordada, con una propuesta mucho menos ambiciosa", ha planteado Cristina Teniente, quien ha considerado que el debate de este jueves "es un error".



Además, Teniente ha criticado que este debate "obvia" en su justificación "un acuerdo que ya se había producido entre todos los grupos parlamentarios" en la Asamblea respecto al dictamen de los expertos, y ha considerado además que el formato de propuestas de resolución abiertas, "sin un trabajo previo ni una ponencia", supone una "absoluta irresponsabilidad", ya que "podía romper el clima de consenso y acuerdo que existía en este tema".



Ante esta situación, la portavoz parlamentaria del PP ha abogado por "buscar alianzas con otros", en vez de "buscar confrontación y polémica" con estos debates que pueden "romper un consenso que estaba garantizado en torno a ese dictamen".



En ese sentido, Teniente ha considerado "inédito" que el Grupo Socialista haya presentado un borrador de propuesta de resolución sobre la base del informe de los expertos, ante lo que ha planteado "¿qué sentido tiene todo esto?" cuando ya existe un acuerdo de los grupos sobre el dictamen de los expertos.



"Para esto, nos habríamos ahorrado todo lo demás, hasta los costes de un pleno monográfico", ha señalado Teniente, quien ha recordado que la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura "ya ha mandado sus papeles al Estado" sobre este asunto, y "ahora venimos a un debate abierto con propuestas de resolución a ver qué se nos ocurre a cada grupo decir con relación a esto", ha dicho.



En ese sentido, ha considerado que si las propuestas de Extremadura están ya en una comisión técnica de seguimiento, "qué propuestas quieren llevar ahora", se planteado Cristina Teniente, quien ha preguntado qué pasará "si las propuestas que salgan de aquí, no coinciden con las que se han mandado".



De esta forma "pasamos de un acuerdo en torno a un dictamen de los expertos, a un debate para el desacuerdo, sobre todo en la formulación y en el formato", ha señalado Teniente.



Finalmente, Cristina Teniente ha criticado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "viene ahora" con "mucha prisa para que se apruebe un nuevo sistema de financiación porque el actual es malísimo", cuando, según ha recordado, "lo firmó él con Zapatero".



Teniente ha recordado que cuando se aprobó el anterior sistema, Fernández Vara aseguró que nacía "con vocación de permanente", por lo que ha criticado que "ahora tiene prisas por cambiarlo", un cambio que ha tachado de "absurdo".