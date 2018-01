Educación: La propuesta MIR educativo "ya se había hecho antes"

Ep

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha señalado este miércoles que la propuesta lanzada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sobre un MIR educativo "ya se había hecho antes" y ha añadido que espera que el Ejecutivo central cuente con los gobiernos de las comunidades autónomas para tratar sobre este asunto.



Gutiérrez ha explicado que desconoce los "detalles" sobre esta propuesta que "en principio suena a una propuesta que ya se había hecho antes", ha indicado en alusión. "Es algo que no nos resulta ajeno porque de este tema ya se ha hablado en numerosas ocasiones, estando Rubalcaba de vicepresidente en el 2010", ha indicado la consejera, quien ha afirmado que "entonces sí" se conocían los detalles.



La titular extremeña de Educación ha indicado que "lo han catalogado como MIR" pero "no" se sabe "qué condiciones o en qué va a consistir". No obstante, ha firmado que las "distintas partes" que tienen competencias educativas, "tango por el Estado como por las comunidades autónomas", tienen que "sentarse" y "analizar qué es lo que propone el Gobierno y, entre todos, que la decisión sea acertada".



"No estoy en condiciones de poder manifestar una opinión cerrada sin conocer los detalles. Hay que sentarse a hablar", ha insistido Esther Gutiérrez, quien ha considerado "prematuro" hacer en estos momentos una valoración de la propuesta del Gobierno central al "no" tener "más información".



Y, ha concluido señalando que "vamos a ser cautos, vamos a esperar a conocer un poquito los detalles y espero que (el Gobierno central) cuente los gobiernos de las distintas comunidades autónomas para poder hablar largo y tendido sobre este tema".