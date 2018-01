Vara: "No se utilizará el PIR para la mina de litio en Cáceres"

Ep



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado este viernes su "firme compromiso" de que el Ejecutivo regional no utilizará "en ningún caso" la fórmula del Proyecto de Interés Regional (PIR) para el proyecto de explotación de una mina de litio a cielo abierto en Cáceres.



Por tanto, ha aseverado el presidente extremeño que "evidentemente, la última decisión la tendrán en Cáceres", un asunto con el que se ha mostrado "absolutamente respetuoso".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida, sobre las declaraciones del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, en las que mostraban su rechazo a este proyecto de mina en Cáceres.



"Me ratifico en el firme compromiso de que en ningún caso utilizaremos la fórmula de los Proyectos de Interés Regional como una fórmula para resolver este asunto", ha señalado Fernández Vara, quien ha reiterado que "la última decisión" la tiene el Ayuntamiento de Cáceres.



En ese sentido, Vara ha rehusado manifestarse sobre este asunto "a priori de que las documentaciones se tramiten", ya que a su juicio debe ser "respetuoso con los procedimientos", pero ha insistido en que no van "a utilizar la fórmula de Proyecto de Interés Regional".



En cualquier caso, ha señalado que "luego como partido, la posición será la que tenga el PSOE de Cáceres, que es quien está en estos momentos llevando esta cuestión", y con el que Fernández Vara está "en permanente contacto desde el primer día".