'The Prodigy', cabeza de cartel del Festival 'Extremúsika' 2018

El grupo inglés 'The Prodigy' será cabeza de cartel en el festival 'Extremúsika' 2018, que se celebrará el próximo mes de abril en la ciudad de Cáceres.



Dicho grupo actuará, en uno de los tres escenarios habilitados en el recinto ferial de Cáceres, que se convertirá "en el epicentro de la música electrónica, rock y nuevas tendencias de todo el país", según el director del certamen, Carlos Lobo.



De esta forma, y con la incorporación de esta banda inglesa se cierra el cartel de Extremúsika que lo componen más de 60 bandas de múltiples estilos musicales. A 'The Prodigy' se suman varios Dj internacionales como 'FlashMob'.



También se suman al cartel dos bandas extremeñas, en concreto, 'La Mendinga' y 'Ramoninos', que "completan el cartel con dos grupos extremeños auténticos, diferentes y de gran calidad musical, en una apuesta clara para que este certamen sea un escaparate para los grupos extremeños", apostilla Lobo.



Con ello, Cáceres acogerá el próximo mes de abril un evento multitudinario con una producción "única" en España, que ofrecerá al espectador tres escenarios, servicios de calidad, zona de acampada, carpa de electrónica y el mejor sonido e iluminación de los festivales europeos.



De esta manera, 'Extremúsika' "llega para transformar el panorama musical español y satisfacer las demandas de miles de seguidores que esperan de la marca el mayor espectáculo musical de la primavera peninsular", afirma Lobo.



ACTUACIONES



Así, 'The Prodigy' es una de las bandas "más influyentes" de la música electrónica de las últimas décadas. Con millones de copias vendidas de todos sus trabajos (más de 25 millones de discos), su presencia en los festivales europeos sigue siendo "una auténtica revolución", señala en nota de prensa la organización del 'Extremúsika'.



Por su parte, 'Flashmob' es uno de los nombres más destacados en la música de baile. Tras cinco años de carrera, el solista Alessandro Magani se ha establecido como un DJ "emocionante, productor fresco".



Mientras, en el proyecto de rock 'La Mendinga' las mujeres son las que llevan las riendas. Maribel Blanco a la voz, Laura Martínez al bajo y Cristina Morgado a la guitarra, acompañadas por Manué Pérez a la guitarra y Pachi Cañamero a la batería, lideran este combo afincado en Cáceres.



Ofrece "un buen puñado de fuerza del rock más clásico, melodías intensas, sazonadas con una buena dosis de golfería y aliñadas con ecos de poesía cotidiana, heredada de las grandes plumas canallas del rock, pasado todo por un tamiz femenino".



Así, 'La Mendinga' presentan su segundo trabajo, grabado en Mérida en abril de 2017, a los mandos de Luis Miguel Pérez, de Sonak Studio&Live. Temas "intensos" escritos y ejecutados desde las entrañas, que reflejan la visión del mundo de Maribel, letrista principal de la banda.



'La Mendinga' la componen, en concreto, Maribel Blanco (voz), Laura Martínez (bajo y coros), Cristina Morgado (guitarra y coros), Manuel Pérez (guitarra), y Pachi Cañamero (batería).



Finalmente, 'Ramoninos' es un grupo de rock, formado por niños y niñas de la Escuela de Música Classic & Contemporary de Navalmoral de la Mata en 2014 y que durante estos años ha experimentado a través de sus espectáculos "cómo los más pequeños pueden hacer sentir, de la forma más intensa, el rock al público".