Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 6% en Extremadura

Los hoteles extremeños han registraron 150.474 pernoctaciones durante diciembre, lo que supone un 6 por ciento más que en 2016, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, un total de 89.474 viajeros se hospedaron el pasado mes de diciembre en hoteles extremeños, un 11 por ciento más que igual mes de 2016.



Cabe destacar que la estancia media en la comunidad autónoma extremeña se ha situado en 1,68 días, un 4,5 por ciento menos que en el mismo mes de 2016.



Asimismo, los hoteles en Extremadura han ingresado 18,33 euros por habitación disponible, un 14,16 por ciento más que en el año anterior; y han facturado 57,48 euros de media por habitación ocupada, un 0,46 por ciento más que en diciembre de 2016.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, los hoteles españoles han registrado 340 millones de pernoctaciones durante el pasado año, lo que supone un 2,7 por ciento más que en 2016.



De este modo, las pernoctaciones hoteleras han crecido en 2017 por quinto año consecutivo, aunque a menor ritmo, concretamente 4,7 puntos menos que en 2016. Después del estancamiento registrado en 2012, en 2013 aumentaron un 1,9 por ciento, mientras que en 2014 subieron un 3,2por ciento, en 2015, un 4,4 por ciento, y en 2016 registraron su mayor crecimiento, con un 7,4 por ciento% más.



El avance de las pernoctaciones experimentado el año pasado se debe al incremento en un 3,7 por ciento de las pernoctaciones de los no residentes, junto a un aumento del 0,7 por ciento en las pernoctaciones de los residentes en España. Del total de pernoctaciones registradas en 2016, el 75 por ciento se produjo entre abril y octubre.



Los viajeros residentes, que representaron un 48,5 por ciento del total, ha realizado el 33,8 por ciento del total de las pernoctaciones durante todo 2017.



Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid han sido los destinos principales de los viajeros residentes en España en 2016, con tasas de variación en el número de pernoctaciones del -3,6%, -0,8%, -2,4% y 1,4%, respectivamente.



En lo que respecta a Cataluña, a pesar del descenso del 0,8 por ciento de las pernoctaciones de los residentes españoles en 2017, ha sido la tercera comunidad que más llegadas de extranjeros ha registrado, aglutinando el 18 por ciento de las pernoctaciones de los no residentes, un 4,2 por ciento más que el pasado año. Además, en el conjunto del año los precios hoteleros de Cataluña han crecido un 5,9 por ciento.



Sin embargo, destaca un descenso del 14,5 por ciento de las pernoctaciones de los no residentes en Cataluña en el último mes del año, además de una caída del 4,8 por ciento de los residentes.



REPUNTE DEL 6,4% EN LOS PRECIOS



Los precios hoteleros han aumentado un 6,4 por ciento, lo que supone un incremento de 0,9 puntos respecto a 2016, con una facturación por habitación ocupada (ADR) de 87,3 euros de media (+6,4%) y unos ingresos por habitación disponible (RevPar) de 58,7 euros (+9,4).



Por categorías, la facturación media es de 190,4 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 93,8 euros para los de cuatro y de 71,6 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 132,1, 71 y 51,3 euros, respectivamente.



Las comunidades autónomas que han presentado las tasas más altas han sido Baleares (+8,6%), Canarias (+8%) y Comunidad de Madrid (+7,8%). Por su parte, La Rioja (-0,6%) ha sido la única comunidad con tasa media negativa en 2017.



CANARIAS, PRINCIPAL DESTINO DE LOS EXTRANJEROS



El principal destino elegido por los no residentes en 2017 ha sido Canarias, con un 28 por ciento del total de pernoctaciones. En esta comunidad, las pernoctaciones de extranjeros han aumentado un 1,9 por ciento respecto a 2016. Los siguientes destinos han sido Baleares (24,2% del total) y Cataluña (18%). En estas comunidades las pernoctaciones han aumentado un 0,7 por ciento y un 4,2 por ciento, respectivamente.



Durante 2017, se ha cubierto el 61,1 por ciento de las plazas ofertadas, con un aumento del 2,2 por ciento respecto al año anterior. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se ha incrementado también en un 2,2 por ciento y se ha situado en el 66,6 por ciento. Baleares ha sido la comunidad con mayor grado de ocupación por plazas durante 2017, con el 78,9 por ciento. Le han seguido Canarias (78,4%) y Comunidad Valenciana (61,6%).



Las principales zonas turísticas por número de pernoctaciones han sido la isla de Mallorca (con más de 45,7 millones de pernoctaciones), la isla de Tenerife (con 25 millones) y la zona de Barcelona (20,6 millones).



Los puntos turísticos con más pernoctaciones en 2017 han sido Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana. Este último ha sido el punto turístico con el grado de ocupación por plazas medio más elevado (83,5%) y también con el mayor grado de ocupación en fin de semana medio (83,7%).



Por mercados, los viajeros de Reino Unido y Alemania han realizado más de 107,4 millones de pernoctaciones hoteleras en 2017, casi la mitad del total de pernoctaciones realizadas por viajeros no residentes. Las pernoctaciones de viajeros de Reino Unido han disminuido un 0,8 por ciento--frente al crecimiento del 11% de 2016--, mientras que las de los alemanes lo hicieron un 1,5%.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) han registrado unas tasas anuales del -3,8 por ciento, 10 por ciento y 1 por ciento, respectivamente.



Entre los principales emisores, los mayores incrementos en pernoctaciones los han protagonizado Rusia (+18,3%), Estados Unidos (+14,9%) y Suecia (+11,2%).