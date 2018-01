Blanco-Morales invita a Monago a aportar en la financiación autonómica

Ep



La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha replicado al presidente del PP regional, José Antonio Monago, que el jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, "representa a todos los extremeños porque los extremeños así lo han decidido", y le ha invitado al mismo tiempo a realizar aportaciones en materia de financiación autonómica.



Tras incidir en que el presidente Vara "representa a todos los extremeños porque los extremeños así lo han decidido", ha añadido que "quien a estas alturas de la historia democrática de Extremadura, de España, ponga en cuestión cuál es el papel institucional que corresponde al presidente de la Junta es que está muy equivocado o está buscando una confrontación innecesaria".



De este modo ha respondido --a preguntas de los medios este lunes en Mérida en una rueda de prensa sobre un convenio relacionado con funcionarios-- la vicepresidenta autonómica a Monago, quien esta misma jornada ha tachado de "error" el formato del debate sobre financiación autonómica previsto en la Asamblea de Extremadura y ha señalado también que Guillermo Fernández Vara "no" representa al PP en esta cuestión.



Al respecto, Blanco-Morales ha defendido que el debate monográfico previsto --según ha recordado-- para el próximo 1 de febrero en la Cámara legislativa regional "se hace precisamente para intentar buscar entre todos los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura aquélla posición común que mejor sirva para el debate posterior en los foros que corresponde", en concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) y el Congreso de los Diputados.



"Es un debate donde Extremadura quiere representar la voz de todos aquellos que tengan algo que aportar", ha sentenciado Blanco-Morales, quien ha afirmado que "si el líder del PP en Extremadura como corresponde a un partido en descomposición se quiere apartar de entrada de este debate es su problema".



En todo caso, ha incidido en que la Junta sigue "invitando" a "todos los grupos parlamentarios a que realicen aportaciones, a que sean conscientes de cuál es el estado de la cuestión", ya que se ha mostrado "convencida" de que "algo tendrán que decir" en materia de financiación autonómica.



De este modo, de cara al debate monográfico en la Asamblea del próximo 1 de febrero, la vicepresidenta de la Junta ha invitado a los grupos parlamentarios a "poner en común ideas, planteamientos y soluciones" que, según ha añadido, compartirán "con todas las CCAA, con todas las fuerzas políticas, y por supuesto también con los agentes sociales que en algún momento algo tendrán que decir sobre lo que nos estamos jugando", porque "nos estamos jugando el futuro", ha aseverado.



SIN FRENTISMO



Asimismo, y en respuesta también a Monago, la vicepresidenta autonómica ha defendido que la Junta de Extremadura no acudirá al debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica "confrontando ni mucho menos haciendo frentismo"; y ha subrayado que el Ejecutivo regional "cree hoy más necesario que nunca poner en valor, destacar y subrayar los mecanismos constitucionales de diálogo, colaboración y cooperación".



En este sentido, ha apuntado que la Junta de Extremadura se ha reunido y seguirá haciéndolo "con otras comunidades autónomas", al igual que hace --ha subrayado-- con el ministerio competente para impulsar la reforma de la financiación autonómica, "pero siempre desde una posición de lealtad institucional, de cooperación y por supuesto de defensa de los intereses de Extremadura y de los extremeños y las extremeñas".



Por otra parte, sobre la petición del 'popular' José Antonio Monago relativa a que se escuche a la comisión de expertos designada por la Asamblea para tratar la financiación autonómica, la vicepresidenta de la comunidad ha recordado que "justo" al inicio de la legislatura la Junta propuso la creación de un grupo de expertos, que fue aceptada "por acuerdo unánime", y que anticipó un estudio cuyas conclusiones "también se compartieron unánimemente".



Tras afirmar que éste "no es un problema de las CCAA" sino que "es un problema del Estado", de tal forma que "en el Estado está la administración central y las CCAA que también son Estado", Blanco-Morales ha apuntado que "esto no puede ser la suma de 17 partes", ya que "el debate de la financiación autonómica es el debate de la financiación del estado del bienestar".



OBJETIVOS DE ESTABILIDAD



Finalmente, a preguntas de los medios sobre datos de deuda y pago a proveedores en Extremadura que serán publicados próximamente, la vicepresidenta de la Junta ha reiterado los "compromisos" de la Administración regional con los "objetivos de estabilidad".



"Deuda, pago a proveedores y regla de gasto cumplimos. Déficit nos vamos aproximando al cumplimiento, y es lo que he reiterado siempre, que estoy convencida de que los datos abundarán en esa idea de avanzar en el cumplimiento", ha señalado.