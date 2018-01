PSOE: "Extremadura no tiene un metro de vía electrificada"

Ep



El PSOE de Extremadura ha aseverado que mientras España es el país de la UE que "tiene más kilómetros de alta velocidad", la comunidad de Extremadura "no tiene ni un solo kilómetro, un metro de línea electrificada".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa, ante la inauguración del AVE Madrid-Castellón, con el que, según ha dicho, ya existen 3.100 kilómetros de líneas de alta velocidad en toda España.



Frente a ello, "Extremadura no tiene ni un solo kilómetro de línea electrificada", ha señalado González, quien ha preguntado qué le han "hecho los extremeños y las extremeñas al Gobierno del PP, al Gobierno de Rajoy para que en estos siete años no se haya invertido ni un solo euro en el tren de Extremadura".



Ante esta situación, González ha aseverado que "cuanto antes se vayan de la Moncloa será mucho mejor para los intereses de Extremadura".



Y es que, actualmente, el Gobierno de España está "paralizado", ya que no se sabe "nada", del nuevo modelo de financiación autonómica, ni de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ni tampoco de una "urgentísima reforma del sistema de pensiones", ha señalado González, quien ha aseverado el Ejecutivo nacional "no gobierna" en un país que "necesita reformas urgentes", ha dicho.



LISTAS DE ESPERA



Por otra parte, Juan Antonio González ha valorado que desde que gobierna el PSOE en Extremadura "la lista de espera se han reducido en 60.000 personas" en la región extremeña, lo cual demuestra a su juicio que para el PSOE "la sanidad pública es clave, es un elemento de igualdad" entre todos los ciudadanos.



Frente a ello, sin embargo, "para el PP la sanidad es un negocio, y por eso debería estar, según ellos, en manos privadas", ha señalado González, quien ha recordado que cuando el PSOE llegó a la Junta de Extremadura en 2015, se encontró con una sanidad que "había sido destrozada por el PP", con 190.000 pacientes en lista de espera, de los que 99.000 "estaban sin citar", ha señalado González, quien ha asegurado que con esta forma de actuar, el PP quería "hacer trampas y que no contaran en esas listas de espera".



Así, el portavoz socialista ha asegurado que el descenso de las listas de espera ha sido posible gracias a la gestión del Servicio Extremeño de Salud, así como al "buen hacer de los profesionales" del sistema sanitario regional.



Ante esta situación, Juan Antonio González ha reafirmado que el objetivo del PSOE extremeño es "hacer del Sistema Extremeño de Salud, uno de los mejores sistemas de España", para lo cual "es básico seguir reduciendo listas de espera, como se está haciendo a lo largo de esta legislatura", ha dicho.



Para conseguir una sanidad de calidad también "es necesario una financiación adecuada", ha considerado González, quien ha lamentado que tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "esa financiación adecuada la tienen congelada y chantajeada al día de hoy, con 137 millones de euros" que corresponden a la región.



"Aquí hay miles de extremeños que necesitamos de la sanidad pública, de la educación pública, de la dependencia, y que actualmente estamos siendo chantajeados por el Gobierno de España", ha señalado el portavoz socialista, quien ha añadido que "mientras esto pasa, el PP de Extremadura le sigue tocando las palmas a Rajoy, y no quiere saber nada de los verdaderos problemas que tienen los extremeños".



MINA DE LITIO EN CÁCERES



Por otra parte, a preguntas sobre el proyecto de una mina de litio prevista en Cáceres, el portavoz socialista ha señalado que la Dirección General de Minas "está estudiando ese proyecto", por lo que ha señalado que el PSOE está "a la espera de la resolución", y entonces "será el momento de evaluar si es favorable o desfavorable".



"Ahora mismo creo que deberíamos dejar a los técnicos de la Dirección General de Minas que trabajen con tranquilidad", ha señalado Juan Antonio González, quien ha defendido el derecho de cualquier empresa "a solicitar una autorización" que a su juicio "tiene que ser escrupulosa con las leyes medioambientales que haya".



Así, y respecto a presencia de viviendas en suelos no urbanizables, González ha considerado "interesante" que la nueva Ley del Suelo de Extremadura que se elabore "se adaptara a la tipología de municipios que hay en esta región".



Finalmente, González ha transmitido las "condolencias y pésame" del PSOE de Extremadura a los familiares del niño fallecido este pasado domingo al ser atropellado por un autobús del línea en Badajoz, un hecho que ha calificado de "tragedia".