complejo de astroturismo 'e-EyE' permite observar el cielo extremeño

El complejo de astroturismo 'Entre Encinas y Estrellas' ('e-EyE'), ubicado en plena dehesa extremeña en Fregenal de la Sierra (Badajoz), permite observar el cielo extremeño "desde cualquier lugar del mundo" gracias a unos observatorios modulares que alojan telescopios robóticos que se pueden controlar remotamente a través de Internet.



Así lo ha explicado uno de los propietarios de este complejo, José Luis Quiñones, quien ha detallado que este "hosting de telescopios", que cuenta con 38 telescopios en marcha, está destinado a personas "que tienen interés por la astronomía" pero "tienen unas condiciones, en sus países, no favorables" para la observación astronómica.



De este modo, llevan sus telescopios al complejo y "los manejan remotamente desde cualquier parte del mundo, simplemente con un ordenador" con el que pueden controlar el techo del observatorio modular, el propio telescopio, la montura, tomar fotografías o hacer estudios científicos, según ha subrayado Quiñones en declaraciones a Europa Press Televisión.



A este respecto, ha especificado que con el ordenador portátil, a través de Internet, cada persona controla su observatorio como si estuviera en el propio módulo, de tal modo que tiene que "controlar todas las variables", es decir, si está nublado, si llueve, si las condiciones son favorables, etcétera.



En cuanto a los aficionados que recurren a este hosting, Quiñones ha destacado que "principalmente" provienen de países de Europa como Francia o Inglaterra, aunque también de lugares "más exóticos" como Dubai, Abu Dabi, Rusia o Estados Unidos.



"De alguna manera alquilamos el cielo... mientras no nos pongan impuestos, esperamos poder disfrutar todo el mundo de este maravilloso cielo que tenemos en Extremadura", ha resaltado Quiñones, toda vez que ha valorado que la región "es uno de los sitios más privilegiados para ver el cosmos y el universo" debido al bajo nivel de población, la "gran riqueza natural" o el ambiente "muy estable", ha matizado.



En este sentido, Quiñones ha apuntado que el clima "muy suave en términos astronómicos" que tiene Extremadura, permite que haya "muchas noches, a lo largo del año, despejadas", tal y como ocurrió el pasado 2017 que se llegó a "280 noches". A ello, se une la "poca contaminación lumínica" que hay en la comunidad, algo que "mataría o apagaría las estrellas", ha indicado.



Además de este hosting de telescopios, el complejo 'e-EyE' también está destinado al astroturismo "que está muy en boga", tal y como ha subrayado José Luis Quiñones, ya que "la gente tiene mucho interés por conocer las estrellas y el cosmos" debido a que en las ciudades "no se pueden ver y cuando llegan aquí se sorprenden de la maravilla de la naturaleza que hay por encima de nuestras cabezas", ha expresado.



Finalmente, este complejo también cuenta con un área de divulgación y cursos de formación donde enseñan "a cualquier público", ha explicado Quiñones, fotografía, astronomía, observación visual para conocer planetas, etcétera.