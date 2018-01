Continúa trámite la Ley de Prevención del Consumo Alcohol

11 enero 2018 | Publicado : 11:01 (11/01/2018) | Actualizado: 11:54 (11/01/2018)



Ep

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha sido la encargada de presentar dicho proyecto de ley, del que ha destacado su carácter "progresista" y que no solo desarrolla los aspectos punitivos sino que incide en los ámbitos educativos, preventivos y de sensibilización para prevenir este consumo entre los menores de edad extremeños.



Iglesias ha explicado que esta nueva norma surge en un escenario diferente del que se enmarcaba la Ley de Convivencia y Ocio de 2003, ya que no se basa en un problema de convivencia sino en un problema de salud pública, toda vez que lo que en 2018 ocupa es el "precoz y excesivo" consumo de alcohol entre menores.



Así, la consejera ha expuesto que es necesario preservar el derecho a la salud de los menores, una tarea en la que ha abogado por reforzar el ámbito preventivo, educativo y de sensibilización, por lo que la norma realiza un abordaje integral, ha explicado.



De esta manera, ha recalcado que la norma refuerza la corresponsabilidad de las administraciones públicas, pero también cuenta con el apoyo de entidades y asociaciones diversas.



PROMOCIÓN DE UN OCIO "ACTIVO" Y "CREATIVO"



Respecto al contenido de la norma, Leire Iglesias, ha destacado que la misma persigue promover un ocio "activo" y "creativo" entre los jóvenes, además de mantener el Consejo de la Convivencia y Ocio, que remitirá anualmente un informe de las medidas y de los objetivos cumplidos.



Asimismo, la ley contempla la creación del Plan Autonómico de Prevención del Consumo de Alcohol por Menores, además de establecer sanciones para el adulto que promueva el consumo del alcohol o regular la publicidad de bebidas alcohólicas, entre otros aspectos.



En esta línea, Iglesias ha pedido el voto afirmativo a esta norma para que pueda pasar a la comisión correspondiente y se enriquezca con las aportaciones de los grupos en la Asamblea a través de las enmiendas parciales.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Luis Francisco Sánchez ha resaltado que su grupo comparte la preocupación por el consumo de alcohol por parte de los jóvenes extremeños, una situación que ha considerado "alarmante", toda vez que en la región se inicia el consumo de alcohol antes de los 14 años.



En esta línea, ha considerado necesario abordar esta práctica de manera transversal y multidisciplinar y, en opinión de los 'populares', la óptica de esta norma no es la "más acertada", ya que se echa en falta la visibilización y la concienciación social de este problema.



De esta forma, el diputado del PP ha criticado que la administración regional haya fiado todo en esta ley a la sanción, que la ha tachado de proyecto de ley "represión-sanción", además de criticar que no cuente con un calendario de la aplicación de las medidas y echar en falta los nuevos hábitos de consumo, como el consumo de atracón.



Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha explicado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad no porque esté de acuerdo con la norma sino porque cree necesario abrir un periodo de reflexión para llegar a una Ley de Juventud, que cree necesaria.



En esta línea, Romero ha considerado que no se puede ser "simplista" al pensar que el consumo de alcohol es un problema de la juventud exclusivamente, ya que esta bebida está presente en las principales celebraciones o situaciones de ocio, ha dicho.



Además, ha considerado que el gran problema de la juventud extremeña no es el alcohol sino los relativos a la tasa de paro o de exclusión social que padece, además de criticar la "ausencia total" de perspectiva de género en esta norma y que la misma carece de novedades e ignora el papel de la educación no formal y la participación de los jóvenes.



Asimismo, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha criticado que la aceptación social del consumo de alcohol ha hecho que los riesgos derivados del mismo se hayan diluido por parte de la sociedad y, como consecuencia, también por los más jóvenes.



Además, Domínguez ha destacado que la administración regional contempla en la ley el problema del consumo del alcohol por jóvenes de manera "global" y ha valorado la inclusión del Plan Autonómico de Prevención del Consumo del Alcohol entre los más jóvenes.



También Domínguez ha resaltado que su grupo trabajará en el periodo de enmiendas parciales con el objetivo de mejorar el texto normativo de una ley con ambiciosos objetivos.



Finalmente, por parte del PSOE, el diputado Felipe Redondo ha mostrado su agradecimiento a la consejera por traer a la cámara legislativa regional esta norma, ya que su grupo cree necesario actualizar la Ley de Convivencia y Ocio.



En esta línea, ha considerado que en una sociedad avanzada no se puede permitir los consumos elevados de alcohol por menores en su tiempo de ocio, además de valorar que la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por menores de edad es fruto del consenso con administraciones y sociedad civil, tras un largo proceso de diálogo.



También ha valorado la coordinación interadministrativa e intersectorial, además de mostrarse seguro de que esta norma, que no surge con espíritu persecutorio ni sancionador hacia los más jóvenes, constituirá una herramienta eficaz para la desaparición paulatina de esta práctica "nefasta".