Junta es "proclive" a recurrir la sentencia sobre oposiciones del SES

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado este vienes que la Administración regional es "proclive" a recurrir la sentencia que ordena al SES que valore el trabajo en centros privados en las oposiciones, pero se reunirá con los sindicatos para tomar una decisión "lo más consensuada posible".



Vergeles ha explicado que la consejería ha tenido conocimiento de la sentencia "hace un par de días", de la cual ha dicho que "plantea muchas dudas" y que está "siendo estudiada" por los servicios jurídicos de este departamento y de la Junta para informar a los integrantes del pacto del proceso selectivo en la mesa de seguimiento.



De este modo, desde la Consejería de Sanidad se quiere mantener el diálogo social con las organizaciones sindicales para decidir si recurre o no la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, la cual "no es firme" y "no paraliza en ningún momento el proceso selectivo", ha señalado el consejero en rueda de prensa.



Vergeles ha subrayado que la Administración quiere tomar una decisión "lo más consensuada posible" sobre este asunto y ha aclarado que, en caso de recurrir la sentencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, esta circunstancia tampoco paraliza "en ningún caso" el proceso de oposiciones.



En su comparecencia, ha recalcado que en el pacto para la mejora de los procesos selectivos "se decidió "conscientemente" no baremar la experiencia en la sanidad privada por "todos los integrantes" del mismo "en el ánimo de agilizar los procesos selectivos", dado que este era el aspecto que "más controversia" y "más recursos" había generado en procesos anteriores, ha apuntado.





"ALGUNAS DEBILIDADES"

El consejero ha señalado que la resolución judicial "tiene algunas debilidades" y "plantea muchas dudas" al respecto de los méritos en el sector privado. "Y además de no ser firme, tampoco lo es desde el punto de vista de la solidez jurídica que esperamos de una sentencia de esta categoría", ha añadido.

Por ello, la Consejería hará un estudio "más en profundidad", dentro del plazo de 15 días que otorga la sentencia, para "ver" si presenta recurso. Asimismo, "a partir del 8 de enero se tomará la decisión de sentar a la mesa de seguimiento" para informar a las organizaciones sindicales firmantes del pacto junto con la Administración.

En todo caso, Vergeles ha dicho la Junta "es proclive" a recurrir la sentencia, sobre la cual también ha explicado que la Administración regional analizará "cómo incide" en la modificación que habría que hacer en las diferentes convocatorias una vez que el tribunal "hubiese aclarado cómo hay que aplicar la sentencia", ha precisado.

Según ha señalado Vergeles, la sentencia "no acota" a qué colectivos habría que aplicarle el fallo, en el sentido de si es "a todo el personal" o "a un determinado colectivo" ni tampoco "en cuánto hay que contabilizar la experiencia en la privada para poder cumplir" con el fallo en el caso de que la Junta decidiera no recurrirla.

EL PROCESO CONTINÚA

Con todo esto, el proceso de oposiciones del SES continúa y "no" se judicializa por este asunto porque, en caso de presentarse recurso por parte de la Administración regional, "esto no afectaría hasta la fase de baremo", al final del proceso, la dicho el consejero, quien ha recalcado que el examen y su corrección "se puede hacer".

A preguntas de la prensa, Vergeles ha señalado que a la Administración regional se le notificó que el proceso judicial contra el pacto continuaba adelante, con los recursos de 30 enfermeras, "varios días después" de su comparecencia en la Asamblea de Extremadura. "Con lo cual nosotros no teníamos conocimiento (en la fecha de esa comparecencia) de que esa parte seguía viva", ha apuntado.

Por otra parte, ha recordado que "el pacto está firmado por todos" y, "por tanto", ha añadido "asumido por todos, aunque luego cada uno haya tenido que ceder en una parte del pacto en el que le haya tocado".

Así, ha insistido en que esta decisión se tomó "por agilidad del proceso" y ha explicado que si quedaron "claro cuáles son las reglas del juego en el momento previo a la convocatoria de oposiciones", entonces "no" se está conculcando ningún derecho fundamental, ni de igualad, ni de mérito ni de capacidad".

"Todos los oposiciones van en igualdad de condiciones porque todos los opositores van a ser baremados por los méritos y saben todos desde el primer momento cuáles son los méritos que se van a baremar", ha precisado Vergeles, quien ha asegurado además que "no se tomó en ningún momento" esta decisión "por establecer desigualdades entre territorios" sino por "agilidad en el proceso".

En otro orden de cosas, el titular extremeño de Sanidad ha anunciado en su comparecencia que en "estos primeros meses" la Junta va a negociar con las organizaciones sindicales la OPE extraordinaria de 2017 que "va a suponer un incremento muy importante en el número de plazas", concretamente "varios miles de plazas", según ha señalado.