Podemos apoyará PGEx en función" de la aprobación o no de enmiendas

El Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura ha indicado que decidirá si apoya los presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2018 "en función" del trámite de enmiendas parciales y de que éstas "sean aprobadas o no".



Tras el veto del Consejo de Gobierno de la Junta a la tramitación de cuatro enmiendas parciales presentadas por Podemos al proyecto de cuentas regionales para 2018, la diputada autonómica de dicha formación Jara Romero ha señalado que "aún queda una sesión importante que es la de las enmiendas parciales que en función de cómo salga adelante, condicionará que en Extremadura" se pueda "tener unos presupuestos o no", ha dicho.



En este sentido, y tras apuntar también que "no hay peligro de ruptura del acuerdo político firmado hace unas semanas" entre la Consejería de Hacienda y Podemos, ha añadido que sin embargo "el rechazo de la Junta a estas enmiendas (de la formación 'morada') ha provocado que todo quede abierto a la sesión de debate de enmiendas parciales.



De este modo, en nota de prensa, Podemos señala que la decisión del Consejo de Gobierno, celebrado este pasado jueves en sesión extraordinaria, de no tramitar 17 enmiendas parciales del total presentadas a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, "deja un escenario abierto para la aprobación de los presupuestos".



Al respecto, tras apuntar que su partido tiene que "ver qué sucede con este trámite de enmiendas parciales", Jara Romero ha señalado que "la lógica parlamentaria hace que no sólo dependa del Partido Socialista el final de esta Ley de Presupuesto", y ha recordado que estas 17 enmiendas rechazadas, cuatro pertenecen a las presentadas por Podemos Extremadura.



Estas enmiendas se refieren, según ha explicado, a cobertura económica del Plan de Ayuda al Alquiler de Vivienda Libre; a cobertura económica de la Renta Básica, mínimos vitales y contingencias; a tasas de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, respecto a Cancillas y Porteras practicables; y a exenciones de las tasas de examen a personas desempleadas.



SIN RUPTURA DEL ACUERDO



De este modo, Romero ha indicado que para su formación "el hecho de rechazar estas enmiendas parciales no representa una ruptura del acuerdo político firmado con la Consejería de Hacienda, ya que éste esun acuerdo de garantías de ejecución y no un acuerdo de partidas económicas concretas".



En la misma línea, incide en que "el rechazo a las enmiendas presentadas tampoco compromete la pérdida de las cantidades económicas negociadas, como los 86 millones de euros de Renta Básica, ya que, dichas enmiendas estaban destinadas simplemente a reclamar el cumplimiento de la ley para llegar al crédito presupuestario que se prevé en las mismas".



"Por lo tanto no hay peligro de ruptura del acuerdo político firmado hace unas semanas", ha espetado Jara Romero, quien ha añadido que, sin embargo, "el rechazo de la Junta de Extremadura a estas enmiendas ha provocado que todo quede abierto a la sesión de debate de las enmiendas parciales".



"Lo que si puede peligrar evidentemente es el final de esta Ley de Presupuesto", ha declarado la diputada de Podemos, quien ha añadido que "aún queda una sesión importante que es la de las enmiendas parciales que en función de cómo salga adelante, condicionará que en Extremadurapodamos tener unos presupuestos o no".



Así, ha incidido en que desde Podemos Extremadura se ha dejado "claro en varias ocasiones" que el proceso de debate de enmiendas parciales "era de vital importancia para la formación y por lo tanto el sentido del voto a los presupuestos no está decidido". "En función de ese trámite, de que esas enmiendas sean aprobadas o no, decidiremos nuestro sentido del voto", ha aseverado Romero.



APOYO Y TRABAJO DEL PUEBLO EXTREMEÑO



Por otro lado, la portavoz de Podemos Extremadura, Marta Bastos, ha declarado a los medios de comunicación que las enmiendas parciales que Podemos Extremadura ha presentado a la Ley de presupuestos se han llevado a cabo "con el apoyo y el trabajo del pueblo extremeño".



"A través del partido hemos querido llevar a adelante la voz de laciudadanía", ha declarado Bastos, quien ha recordado que Podemos Extremadura ha realizado durante meses "un importante proyecto, a través de sus Círculos, para llevar la iniciativa popular y el trabajo de los extremeño y extremeñas a las instituciones y es en los presupuestos en donde mayor incidencia social se hecho".



En este sentido, la portavoz de Podemos ha destacado que su partido cree que "con este rechazo se ha vetado a una parte de la ciudadanía de Extremadura (...)". "Y a partir de ahí, veremos el resultado del final del trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos", ha concluido.