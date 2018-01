La Junta destaca que 2017 acaba con datos "positivos" en empleo

03 enero 2018 | Publicado : 12:01 (03/01/2018) | Actualizado: 12:51 (03/01/2018)

Ep



El director gerente del Sexpe, Juan Pedro León, ha destacado que el año 2017 ha terminado con datos "positivos" en materia de empleo, y ha incidido en que para 2018 se esperan también "buenas perspectivas".



"Queremos transmitir esperanza en el nuevo año porque estarán en marcha todos los nuevos planes y las medidas que se han ido aprobando desde inicio de legislatura", ha asegurado León.



Unas medidas y planes que, según ha dicho, tendrán un respaldo económico "más sólido" con los Presupuestos Generales de Extremadura para 2018. "Si finalmente se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, tendremos también un excelente instrumento para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra región", ha dicho en rueda de prensa este miércoles en Mérida (Badajoz).



"Crece la economía, crece el empleo, crece el número de empresas y disminuye el desempleo. Queda mucho por hacer, pero la tendencia es positiva", ha expresado el director gerente del Sexpe, quien ha incidido en que "siempre es una buena noticia que descienda el paro" y en que, en todo caso, "no" se puede bajar la guardia, sabiendo que todavía la recuperación económica no se ha trasladado a las personas más vulnerables y a amplios sectores de la sociedad".



"Todavía tenemos niveles elevados de desempleo y de precariedad", ha expresado León, que también ha afirmado que la Reforma Laboral sigue "condicionando" la situación del empleo, y ha añadido que también Extremadura necesita del "apoyo" del Gobierno de España, señala en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.



"La Reforma Laboral sigue castigándonos, aunque desde la Junta de Extremadura se han puesto sobre la mesa bastantes contramedidas a esta Reforma, que están amortiguando, muchos de los daños que ha causado", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que por ello la Junta apela a la "necesidad de la ayuda extraordinaria" del Gobierno central.



"Necesitamos el apoyo del Gobierno de España. Volvemos a insistir en ello una vez más porque creemos que el esfuerzo que hace nuestra región por sí sola es excesivo y necesitamos un trato diferencial", ha asegurado Juan Pedro León.



CIFRAS En cuanto a las cifras, ha recordado que el número de personas registradas en las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha descendido, durante 2017, en 9.751, un 8,05 por ciento, porcentaje que es "aún mayor" entre los jóvenes. En este descenso, según la Consejería de Educación y Empleo, tiene "mucho que ver" el Plan de Empleo Joven.



"La bajada del paro juvenil en el último año es superior al dato general, concretamente del 12,3 por ciento. Esto supone una excelente noticia y un acicate para continuar desarrollando el Plan de Empleo Joven que pusimos en marcha el año pasado", ha asegurado el director gerente del Sexpe.



Al mismo tiempo, ha recordado que el número total de parados registrados es actualmente de 111.385 personas, así como que en los últimos dos años el paro registrado ha descendido en 18.610 personas.



Aún así, León ha afirmado que la Junta va a seguir trabajando "con la misma intensidad". "Ya hemos dejado atrás aquellas cifras escalofriantes, aunque es verdad que tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos para que las cifras que hemos conocido hoy mejoren más", ha declarado.



En este sentido, ha destacado que Extremadura es la tercera región donde más ha bajado el paro registrado durante el último mes. Así, en el conjunto del país, el paro ha descendido un 1,77 por ciento, la mitad de lo que lo ha hecho en la región (-2,43 por ciento), con una reducción de 2.776 personas paradas menos en diciembre que en noviembre de 2017, ha señalado.



"Estamos ante la menor cifra de paro de un mes de diciembre desde 2008. Ya no comparamos con 2011 o 2010. Empezamos a comparar con el periodo de la precrisis. Además, es el segundo mayor descenso de un mes de diciembre en la historia", ha destacado Juan Pedro León.



SECTORES



Asimismo, ha ahondado en que en el pasado mes de diciembre, el paro bajó en todos los sectores, salvo en la Construcción que, sin embargo, es el sector donde "más" ha descendido en términos relativos en el último año, con una reducción del 15,90 por ciento.



De igual modo, en el último mes, el sector donde más descendió el número de personas desempleadas es en el de Servicios, como consecuencia del aumento de la "actividad" en la restauración, el comercio y en los servicios sociales.



Además, el paro ha descendido "más" entre las mujeres que entre los hombres. Por eso, el perfil predominante de la persona que ha abandonado los registros de paro en Extremadura durante el último mes es el de una mujer joven y con formación universitaria, ha señalado León.



INCREMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA



Por otra parte, ha considerado también "importante" entre los datos conocidos este miércoles el relativo a la contratación indefinida, que en Extremadura ha aumentado durante los últimos doce meses en 3.790 personas, lo que supone "un 18,48 por ciento más".



Al mismo tiempo, ha resaltado que se han registrado 24.304 contratos indefinidos durante todo el año que acaba de finalizar.



"Es la mayor cifra desde 2007. Si tenemos en cuenta que en Extremadura se destina el 51 por ciento de los fondos propios que se destinan en el conjunto de las comunidades autónomas a la contratación indefinida -cuando representamos el 2,35 por ciento de la población-, podremos apreciar el esfuerzo que hace Extremadura para que se consigan estos resultados", ha resaltado el director gerente del Sexpe.



Finalmente, ha recordado que la Seguridad Social ha registrado 385.010 afiliados en Extremadura en diciembre, con 9.295 afiliados más que hace un año.