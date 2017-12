22 diciembre 2017 | Publicado : 12:12 (22/12/2017) | Actualizado: 17:15 (22/12/2017)

La administración de loterías situada en la Travesía de Almendralejo, número 5, de la ciudad de Mérida (Badajoz) ha repartido 2,4 millones de euros en 410 décimos del número 18.065, que ha resultado agraciado con un quinto premio del Sorteo de Navidad de este viernes.



En concreto, cada décimo ha resultado agraciado con 6.000 euros de premio, y los boletos premiados han sido vendidos una parte en ventanilla, otro mediante participaciones en el bar "El Chinche" de Mérida, y otros 280 décimos en Carmonita (Badajoz).



De este modo lo ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión el dueño de la administración emeritense que ha vendido los 410 décimos en cuestión, Pedro Hernández, quien ha indicado que es "la primera vez" que su establecimiento reparte un premio de la lotería en Navidad.



"Es la primera vez que damos en Navidad. Ya habíamos dado premios en lotería de sábados y jueves, pero en Navidad ha sido la primera vez", ha dicho Hernández, quien ha reconocido haber sentido "un subidón" y que está "muy contento de repartir premios".



También ha añadido que durante esta mañana ya aparecido algún afortunado por la administración que se había llevado cinco décimos de ese número. "No sé cómo los ha distribuido él, no sé si los ha cambiado, no sé cómo lo ha hecho, pero se había llevado cinco décimos", ha concluido.



Cabe recordar que el número 18.065, que ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo), además de en Mérida, también ha sido vendido en otros lugares de Extremadura.



En concreto, también ha sido vendido el citado número en Badajoz (en la Avenida Juan Carlos I, 6 E), en Almendralejo (Avenida de la Paz, 12 bajo), y en Castuera (Paseo de Santa Ana, 1).