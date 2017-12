21 diciembre 2017 | Publicado : 12:50 (21/12/2017) | Actualizado: 13:09 (21/12/2017)

Los hospitales extremeños notificaron la pasada semana ocho nuevos casos graves ingresados con gripe, que sumados al caso registrado la semana anterior elevan a nueve el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES.

El citado informe refleja también el fallecimiento de uno de esos pacientes durante la semana que finalizó el pasado domingo, día 17, por lo que ya son dos las personas fallecidas con infección confirmada de gripe durante esta temporada en Extremadura.

De los restantes siete casos graves notificados en Extremadura, cinco han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que dos permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Ocho de los nueve pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (7 casos), enfermedad pulmonar, diabetes y enfermedad renal crónica (2 casos cada uno), y enfermedad hepática e inmunodeficiencia (1 caso cada uno).

De los nueve casos graves, al menos cinco pacientes (55,6%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que dos sí lo habían hecho (22%) y en otros dos casos no consta. Entre los dos fallecidos, ambos mayores de 75 años, al menos uno de ellos no se había vacunado, mientras que en el otro caso no consta.

Por tramos de edad, la mayoría de los casos registrados son personas de más de 70 años (6 casos), mientras que hay dos entre 40 y 49 años y uno de 50 a 59 años.

A diferencia de años anteriores, en los que el virus dominante era de tipo A, esta temporada el virus causante de la infección en la mayoría de los casos graves (8) ha sido de tipo B, y sólo uno de ellos ha contraído la gripe por un virus de tipo A, según los análisis realizados en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Lo mismo está ocurriendo en el resto de España, donde el 81% de los virus detectados por el sistema centinela son de tipo B, y el 19% de tipo A. En el conjunto del territorio español, hasta la fecha se han notificado 149 casos graves hospitalizados y se han producido 14 defunciones asociadas a la gripe.

LA TASA DE INCIDENCIA CONTINÚA POR DEBAJO DEL NIVEL EPIDÉMICO

La tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura subió desde los 52 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 71 casos/100.000 habitantes de la semana que finalizó el pasado domingo, todavía por debajo del umbral epidémico establecido para esta temporada nuestra región en 93 casos/100.000.

Hasta finales del mes de noviembre, cerca de 170.000 extremeños se habían vacunado en los centros de salud y consultorios de la región dentro de la campaña de inmunización contra la gripe que empezó el pasado 23 de octubre.

Entre la población de 65 años o más se habían administrado hasta esa fecha más de 117.000 vacunas, lo que equivale a una tasa de cobertura vacunal del 53 por ciento en este grupo de edad, al que pertenecen unas 220.000 personas en la región.

La temporada pasada, la tasa de vacunación en Extremadura en mayores de 65 años fue del 55’05 %, ligeramente más baja que la registrada en el conjunto de España (55’5%), y muy inferior como viene siendo habitual en los últimos años a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja vacunar al menos al 75 por ciento de la población mayor de 65 años para reducir la expansión del virus.

Para resaltar la importancia de la vacunación contra la gripe, recordar que esta enfermedad afectó el año pasado en Extremadura a unas 23.000 personas y causó 143 casos graves hospitalizados, 29 de los cuales fallecieron. Más de la mitad de los casos graves no se habían vacunado, a pesar de que estaban incluidos en la “población diana” de la campaña de vacunación del SES por su edad o por tener otros factores de riesgo.

29 FALLECIDOS LA TEMPORADA PASADA

Por ese motivo, para esta temporada el SES se propone vacunar al menos al 65% de la población de 65 años o más, con el objetivo de disminuir la incidencia de la enfermedad en la población, reducir el número de ingresos hospitalarios y la mortalidad causada por complicaciones asociadas.

La campaña permanecerá activa hasta finales de diciembre en los Centros de Atención Primaria, donde todavía pueden vacunarse todas las personas mayores de 60 años, los usuarios de cualquier edad con enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, hepáticas o neurológicas, obesidad, insuficiencia renal, disfunción cognitiva u otras patologías o situaciones consideradas como factores de riesgo.

También está indicada la vacunación para personas que pueden transmitir la gripe a otras con alto riesgo de complicaciones, como los trabajadores de centros sanitarios o instituciones geriátricas y profesionales de servicios públicos esenciales como fuerzas de seguridad, emergencias sanitarias o personal docente.

Para evitar la transmisión de la gripe, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud recuerda la importancia de seguir unas pautas básicas de conducta como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse nariz y boca cuando se tose o estornuda, y evitar los saludos con contacto físico.

Para las personas con síntomas como fiebre o malestar general, también aconseja quedarse en casa hasta un día después de la desaparición de los síntomas, aproximadamente una semana.

El SES recuerda a los usuarios que en caso de que tengan síntomas de la gripe deben acudir a consulta con su médico de cabecera en el centro de salud o consultorio que les corresponda, para evitar colapsar los servicios de urgencias.