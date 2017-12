20 diciembre 2017 | Publicado : 13:12 (20/12/2017) | Actualizado: 13:39 (20/12/2017)

Ep



El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha mostrado este miércoles su "no conformidad" con la tramitación de la propuesta de ley tributaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, debido a que "el propio proyecto de ley de presupuestos para 2018 contiene dos importantes modificaciones tributarias".



La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha informado de este veto del Ejecutivo regional a la tramitación de esta propuesta, en rueda de prensa este miércoles en Mérida tras la reunión del Consejo de Gobierno.



En su intervención, Gil Rosiña ha explicado que las dos modificaciones tributarias que se recogen en el proyecto de PGEx para 2018 son la rebaja del 1 por ciento en el primer tramo del IRPF, que "va a afectar a muchos extremeños", así como la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones "en herencia de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges".



Se trata de dos medidas fiscales "importantes" que contiene el proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2018, y que "se encuentra en proceso de mejora a través de las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios", ha explicado Gil Rosiña.



LA PROPUESTA DEL PP MERMA LOS RECURSOS



Para la portavoz de la Junta, la propuesta de ley presentada por el Grupo Popular "no tiene en cuenta las necesidades de Extremadura, y no atiende a razones elementales, como la previsión de que lo que se deja de percibir por un sitio, lo tienes que recaudar por otro", ha dicho.



Gil Rosiña ha añadido además que la propuesta del PP "no viene acompañada de un estudio de coste económico", sino que el PP "estimaba que esta reforma que ellos proponen supondría 65 millones de euros", mientras que la Junta de Extremadura "eleva esa cifra a 75,6 millones de euros", ha señalado.



"Entendemos además que la reforma que plantea el PP venía a mermar los recursos de los que dispone esta administración regional para financiar" los "servicios esenciales y fundamentales para los ciudadanos", ha señalado Gil Rosiña, quien ha añadido que con este rechazo, "se cierra esa carpeta".



Finalmente, la portavoz de la Junta ha confiado en que los Presupuestos de Extremadura para 2018 que se están tramitando en la Asamblea "sean mejorados a través de las posibilidades que ofrecen las enmiendas parciales" sobre las que ya están trabajando los grupos parlamentarios.