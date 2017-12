19 diciembre 2017 | Publicado : 11:12 (19/12/2017) | Actualizado: 11:27 (19/12/2017)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afeado al líder del PP en la comunidad, José Antonio Monago, que le compare con el "procés" del expresident catalán Carles Puigdemont en cuanto a los datos de creación y disolución de empresas en ambos territorios.



De este modo lo ha planteado Vara después de que Monago, durante la sesión plenaria de este martes en la Asamblea, haya formulado una pregunta sobre creación y disolución de empresas durante la cual el 'popular' ha comparado datos del INE en esta materia tanto en la región como a nivel nacional y con Cataluña, algo que ha servido a este último para ironizar con que "parece" que en Extremadura "hubiera" un "procés".



"Las comparaciones son odiosas, señor Monago, pero que usted en estos momentos a mí me esté comparando en todos los sitios donde tienen algún micrófono con una persona que está huida de la justicia (en alusión a Puigdemont), que es un presunto delincuente, que haga usted esa comparación en los términos en la que está haciendo le puedo asegurar que yo jamás lo haría con usted. Jamás, jamás lo haría con usted, nunca, ni en sus peores momentos lo hubiera hecho, nunca, nunca", ha aseverado Fernández Vara, quien ha considerado además que el 'popular' "se queda con los datos que le interesa".



A su vez, el presidente del Grupo Popular en la Asamblea, José Antonio Monago, ha criticado que "a la luz" de los últimos datos de creación y destrucción de empresas en la región "parece" que en Extremadura "hubiera" un "procés".



En este sentido, haciéndose eco de datos del Instituto Nacional de Estadística, ha aseverado que "en Extremadura se destruyen más empresas que las que se crean".



Mientras, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que él "no" dispone de los datos a los que alude Monago, a quien ha dicho que "o no lee bien los datos o la realidad no tiene nada que ver con los datos que lee".



Al respecto, ha preguntado al 'popular' "¿cómo cree que es posible en un escenario tan desastroso aumente el PIB, baje el paro, aumente el empleo, aumente el turismo, aumenten las exportaciones, aumente el comercio interior?"



CIFRAS FACILITADAS POR MONAGO



A su vez, Monago ha indicado que, según datos del INE, en el pasado octubre en comparación con igual mes de 2016 la creación de sociedades mercantiles descendió en Extremadura el 27,5 por ciento, mientras que en conjunto nacional subió un 1,5 por ciento, y en Cataluña cayó un 14,3 por ciento "con el procés". "Usted doble prácticamente en este caso la disminución de sociedades mercantiles sin procés. Por eso digo que aquí parece que hubiera un procés en Extremadura", ha señalado.



De igual modo, ha añadido que en cuanto a número de sociedades disueltas según el INE en Extremadura "se disparó un cien por cien en tasa interanual", mientras que "la media nacional se redujo un 3 por ciento y en Cataluña se redujo un 8 por ciento con procés".



Al mismo tiempo, ha incidido en que también según el INE la creación neta de sociedades mercantiles "en términos interanuales bajó un 59,4 por ciento en Extremadura, y en lo que va de año de enero a octubre se han constituido 128 empresas menos que en el mismo periodo del 2016, las peores cifras desde el año 2009".



"Es decir, desciende la creación de empresas y sube las disoluciones de empresas", ha señalado Monago, quien ha añadido que comparte con Fernández Vara que "no es bueno hablar de boicot, entre otras cosas porque en la tierra del pan con tu maca hay mucho tumaca extremeño".



En todo caso, ha incidido en que "no" puede "compartir" con Fernández Vara "el boicot que están sufriendo las empresas extremeñas por tener la segunda mayor presión fiscal autonómica de toda España, por tener además la menor competitividad fiscal del conjunto de España, porque además ustedes han pactado unos presupuestos con unos socios (Podemos) que se caracterizan por su amor inquebrantable con el sector privado y con el mundo de la empresa".



"Y por eso recortan en los presupuestos (extremeños) para el 2018 un 4,4 por ciento las políticas económicas dirigidas a empresas", ha lamentado Monago, quien ha considerado que "bien" se haría en impulsar desde el Ejecutivo regional la Estrategia de Industrialización pactada, según ha dicho, durante la pasada legislatura entre el PP y el PSOE.



"Si la hubiéramos impulsado como acordamos, señor Vara, de esas 3.000 empresas que se fueron de Cataluña algunas hubieran recalado en Extremadura, pero no han recalado en Extremadura... Se fueron a Aragón, a Madrid, a Valencia, a Murcia, se fueron a otras comunidades autónomas, incluso a Andalucía, pero aquí no hemos generado las condiciones para que vinieran algunas de esas empresas", ha señalado el 'popular'.



ESCENARIO DE CRECIMIENTO



Por su parte, Fernández Vara ha afeado a Monago que haya planteado, ha dicho, que "la responsabilidad de los datos de octubre (en creación y disolución de empresas) son de los señores de Podemos y del acuerdo presupuestario" alcanzado con el PSOE para las cuentas autonómicas de 2018. "Serán en todo caso de ustedes y de nosotros que pactamos los anteriores (presupuestos)", ha dicho al 'popular'.



En todo caso, el presidente autonómico ha ahondado en que Monago "se queda con los datos que le interesa en función de lo que le va interesando", y ha criticado que el 'popular' dibuje "un escenario tan fatídico en un escenario de crecimiento del 12 por ciento de las exportaciones" como el que registra "en estos momentos" Extremadura, así como "en un escenario de crecimiento de las pernoctaciones muy significativo, del comercio interior, de la economía real", ha concluido.