Mérida acogerá el primer encuentro 'Ellas lideran' con la cofundadora de Womenalia

La Dirección General de Empresa ha organizado la jornada 'Ellas lideran', que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Hotel Las Lomas de Mérida, dirigida a mujeres emprendedoras, empresarias y directivas de Extremadura.

Concretamente, éste será el primero de los encuentros organizados con el objetivo de impulsar el liderazgo y la capacitación de mujeres emprendedoras, empresarias y directivas de Extremadura. Así como facilitarles un espacio para conectar con otras mujeres que buscan expandir y fortalecer sus negocios.

Así pues, en este primer encuentro 'Ellas lideran' la ponencia inaugural correrá a cargo de María Gómez del Pozuelo, cofundadora y CEO de Womenalia, la mayor red de mujeres profesionales en habla hispana. De hecho, María Gómez ha liderado direcciones de multinacionales como AIG, Air Miles, Equifax, gestionando equipos de más de 300 personas a nivel europeo.

A día de hoy, tal y como recuerda la Junta en una nota de prensa, Womenalia es una compañía de impacto social que empodera a las mujeres, ayuda a las empresas y a organismos públicos en la igualdad de género para transformar el futuro del mercado profesional. La red cuenta con más de 350.000 mujeres y algunos hombres, donde se ofrecen multitud de herramientas.

Además, también participarán empresarias extremeñas que contarán sus experiencias y conocimientos como Cecilia Alvarado, fundadora de Cocobrand Digital Hub que mejora la presencia digital de entidades y empresas del ámbito de la ciencia, tecnología e innovación; Milagros Garrido Batuecas, fundadora de Matteria y CEO del grupo Garrido, empresas referentes en el sector de distribución de materiales de construcción en Extremadura; e Isabel Valls, fundadora de Corderos Fuente del Sapillo, dedicada a producir, despiezar y elaborar productos cárnicos de ovino 100 % ecológico certificado.

Del mismo modo, se presentará 'Women on the Go', una comunidad de mujeres líderes fundada en 2024 de la mano de Cristina Bermejo y Sol Franco, con la entera convicción de su importancia como vehículo de mejora para la sociedad y las mujeres de la comunidad. Está formada por empresarias, emprendedoras y directivas de Extremadura y de fuera de la región.

Cabe recordar que el encuentro 'Ellas lideran' está dirigido a mujeres emprendedoras, empresarias, y directivas que buscan expandir y fortalecer sus negocios. Durante el mismo, las asistentes podrán participar en un 'networking' abierto para ampliar su red de contactos, intercambiar ideas y generar nuevas oportunidades de negocio.

Por tanto, la jornada se celebrará el próximo 28 de noviembre a las 10:00 horas en el Hotel Las Lomas de Mérida. El aforo es limitado por lo que las personas interesadas deben realizar su inscripción en la web.