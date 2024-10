Gobierno Local Mérida critica demagogia del PP y recuerda que Plan Respiro es de la Junta

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, ha criticado el "nivel de demagogia" del PP local y ha recordado que el Plan Respiro es competencia de la Junta de Extremadura.

Fajardo ha respondido al PP emeritense en una nota en la que considera "sorprendente" el nivel de demagogia de los 'populares' sobre esta iniciativa que pretende poner en marcha la Junta de Extremadura.

Cuestiona a los populares que pretendan "que el Ayuntamiento de Mérida asuma la gestión de una competencia impropia con el objetivo de que sea el ayuntamiento el que haga el trabajo de la Junta de Extremadura, sin aportar recursos para la gestión o la contratación de personal".

Junto con ello, Fajardo ha criticado que en el PP local tampoco entra al fondo de la cuestión, "cuando ignoran a propósito los tiempos de diseño del programa y de licitación y puesta en marcha del mismo y las características del programa, intentando privatizar un servicio que debe ser público y generar en las familias confianza y seguridad".

En este sentido, la delegada ha asegurado que la Junta de Extremadura y el PP "engañan a las familias emeritenses con familiares con grandes necesidades de apoyo poniendo sobre la mesa un dinero insuficiente e imposible de gestionar en los tiempos que pretenden".

Además, Fajardo ha señalado que "el papel lo aguanta todo, pero la realidad es la que es y el Ayuntamiento de Mérida actúa desde la honestidad no creando falsas expectativas en la familias y apoyándolas a ellas y entidades de la discapacidad de la ciudad con inversiones que superan el millón seiscientos mil euros (1.6000.000 euros) en presupuesto".

A esto ha unido la cesión de "decenas" de locales, espacios y terrenos para que las asociaciones puedan llevar a cabo sus proyectos y la puesta en marcha de "proyectos pioneros" en la región, así como las inversiones llevadas a cabo en el área de accesibilidad urbanística que convierten a la capital extremeña en "referente nacional".

Según Fajardo, "una mentira repetida mil veces no es una verdad y la dignidad de las familias de Mérida no se paga con la miseria que ofrece la señora Guardiola. A sus hijos no les haría lo que les hace a las familias del Respiro".