Mérida celebrará el Trecenario en honor a Santa Eulalia del 16 al 28 de septiembre

Los actos en honor a la patrona de Mérida, Santa Eulalia, incluyen la celebración en la capital extremeña de los tradicionales trecenario y besamanos, además de la representación del Via Martyrum, y una procesión extraordinaria de la mártir que tendrá lugar el 19 de octubre.



A ello, y enmarcado todo en la celebración este 2024 del Año Jubilar Eulaliense, se añade la celebración del 18 al 20 de octubre de un Encuentro de Asociaciones Eulalienses, y el desarrollo del Concurso de Dibujo sobre Santa Eulalia, en el que en 2023 participaron más de 6.000 euros.



De este modo lo ha desgranado este miércoles en rueda de prensa en Mérida la delegada municipal de Semana Santa y Año Jubilar, Ana Aragoneses, acompañada por miembros de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia.



Así, el Trecenario en honor a Santa Eulalia se celebrará del 16 al 28 de septiembre con 13 días en los que se realizan los ejercicios (a las 09,30 y a las 20,00 horas) sobre cada uno de los martirios de la patrona de Mérida.



En esta ocasión, con motivo del Año Jubilar, según ha explicado José María Flores, de la Asociación Mártir Santa Eulalia de Mérida, el trecenario contará con un "matiz totalmente distinto", de tal modo que los 13 días los ejercicios serán predicado por "personas importantes dentro de la Iglesia".



Así, los ejercicios estarán representados por el rector de la basílica y el sacerdote adscrito, cuatro vicarios generales (Coria-Cáceres, Plasencia, Mérida-Badajoz y el vicario emérito), siete obispos (de Coria-Cáceres, Plasencia, auxiliar de Madrid, y emérito de Jaén), y tres arzobispos (el de Toledo, Francisco Cerro; el emérito, Celso Morga; y el de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo).



Por otra parte, el domingo 29 de septiembre tendrá lugar el tradicional ramo y besamanos (de 17,00 a 21,30 horas) de Santa Eulalia, que portará el traje de novia regalado y restaurado (manto y traje).



De igual modo, se celebrarán dos Via Martyrum, uno solemne (el 18 de octubre); y otro recreacionista (el 21 de septiembre) desde el Puente Romano hasta la Basílica de Santa Eulalia y con la ayuda de las asociaciones recreacionistas Ara Concordia y Emerita Antiqua, junto con los portadores de la Mártir Santa Eulalia.



En este sentido, Ana Aragoneses ha explicado que la pasada semana finalizó la instalación de los mosaicos que indican cada una de las estaciones del Via Martyrum desde el Descendedero de San Antonio hasta la Basílica de Santa Eulalia; y restarían por colocar únicamente los que irán ubicados en la Plaza de Santa Eulalia, algo que ocurrirá cuando culminen los trabajos en la zona.



Además, del 18 al 20 de octubre tendrá lugar el Encuentro de Asociaciones Eualienses; y el 19 de octubre se desarrollará la procesión extraordinaria de Santa Eulalia por las calles de Mérida.



BIENAVENTURANZAS



Por su parte, el rector de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, Juan Casco, ha explicado que los ejercicios del trecenario en honor a la mártir este año versarán sobre las bienaventuranzas, basadas en el amor.



"Todos los hombres desde los comienzos de la historia se han preocupado de encontrar la felicidad. Y también Jesús quiere expresarnos y darnos a entender cómo se puede ser feliz y nos presenta las bienaventuranzas, que se basan en el amor", ha espetado Juan Casco.



En este sentido, ha defendido que "la clave de la felicidad está en amar a Dios y al prójimo"; así como ha lanzado el deseo de que Santa Eulalia "nos acompañe siempre".