Mérida aprueba creación y reglamento funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal LGTBI

Así, lo ha señalado el delegado de LGTBI y diversidad, Ángel Calle, una vez el pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este lunes, de forma inicial, la creación y el reglamento de funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal LGTBI.



Según Calle, éste, como otros consejos ya creados, "no restará ningún derecho a nadie, no generará ningún mal a ningún otro colectivo e individuo".



"Su única consecuencia va a ser dar cauce natural a un grupo específico de emeritenses con su propio gobierno local, porque una ciudadanía que elimina la exclusión en el diálogo a gente que antes nunca la tuvo es una ciudad mejor", ha defendido.



CONSEJO CONSULTIVO LGTBI



El Consejo Consultivo LGTBI será un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo, de participación sectorial de la administración municipal con la finalidad de fomentar la igualdad de derechos, las libertades y el reconocimiento social de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales.



Así, a través del mismo se instrumenta la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones, así como la de organizaciones representativas de los intereses sociales en el ámbito de las personas LGTBI.



Con la creación de este consejo se persigue como fin último que "nunca más haya exclusión y marginación" para esta "importante parte" de la ciudad, en palabras de Ángel Calle.



Asimismo, ha destacado que se está cumpliendo con el primer plan de igualdad y diversidad LGTBI de la ciudad de Mérida que exige la creación de un órgano de participación entre el gobierno y la representación ciudadana LGTBI".



"Cumplimos con el programa de gobierno y lo que hemos pactado desde el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil; regulamos para blindar los cauces reglados de escucha y de participación entre nuestra ciudadanía LGTBI y su gobierno local, gobierne quien gobierne en el futuro", ha aseverado.



De la misma manera, el delegado ha indicado que la posición de este consejo es abrir cauces de participación entre la sociedad civil y los gobiernos y por ello, ha dicho, que los partidos políticos estuvieran en el consejo sería "restar la importancia a la propia participación ciudadana".



En este sentido, ha añadido que los partidos con representación en el pleno serán invitados a participar en todas las reuniones del consejo con voz pero sin voto, ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.



El Consejo Municipal se reunirá de forma semestral y sus integrantes no percibirán remuneración económica alguna. Además, atenderá a las personas LGBTI desde todas las áreas y servicios municipales, teniendo en cuenta su diversidad, desde la coordinación institucional.



Se encargará de estudiar, emitir informes y elaborar propuestas sobre los asuntos que considere de interés para las asociaciones, otros agentes del consejo y del municipio con el fin de facilitar aquellos cambios que conduzcan a una ciudad "más cívica y estructurada desde las aportaciones de la ciudadanía".



Entre sus objetivos estará favorecer y potenciar la coordinación entre las instituciones que están implicadas, así como impulsar la coordinación y colaboración entre las entidades, las asociaciones ciudadanas, los sectores profesionales y representantes municipales, promoviendo el asociacionismo LGTBI y el trabajo en red.



También buscará conocer y debatir las actuaciones municipales que contribuyan a promover las aportaciones de las personas representantes del movimiento asociativo LGTBI en todos los ámbitos (social, cultural, político, etc.) .



De esta manera, se convertirá en el órgano de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad y Diversidad LGTBI de la ciudad de Mérida y participará en los eventos municipales de la agenda LGTBI en la que colabore, participe y/o patrocine el Ayuntamiento de Mérida.



Además será el órgano de consulta en los procesos de elaboración de ordenanzas en materia LGTBI, no sólo durante los periodos de información pública expresa, sino también durante los mismos trabajos de elaboración.



Otras de sus funciones serán las de analizar la situación en que se encuentra la ciudad con respecto a la ciudadanía LGTBI, las actuaciones que se llevan a cabo, así como también proponer y promocionar iniciativas relacionadas con los estudios y análisis derivados de las realidades detectadas.



De igual forma promoverá la participación en materia de orientación sexual e identidad sexual en iniciativas individuales o a través de asociaciones LGTBI, dentro de la ciudad y trabajará para lograr la igualdad y representación real, y visible, de la ciudadanía LGTBI en la vida pública, social, cultural y económica de Mérida.