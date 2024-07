La comedia ‘La Paz’ hará reír y reflexionar al público del Festival de Mérida

La cuarta semana del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llega con la comedia 'La Paz (Celebración grotesca sobre Aristófanes)', compuesta por un equipo "debutante" en su gran mayoría, comenzando "por su directora, Rakel Camacho, y por uno de sus protagonistas, Joaquín Reyes, entre otros".

Así lo ha anunciado el director del certamen, Jesús Cimarro, durante la presentación de la obra en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio; la delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo; la directora de 'La Paz', Rakel Camacho; y miembros del elenco como Joaquín Reyes, Ángeles Martín, Laura Galán y Sara Escudero, entre otros.

De este modo, el máximo responsable del Festival ha precisado que esta obra, presente en el Teatro Romano de Mérida del 17 al 21 de julio, celebra el 100 aniversario del nacimiento del escritor Francisco Nieva y "nos va a sorprender, reír y a reflexionar con esta propuesta que va a dar mucho que hablar".

Asimismo, Cimarro ha hecho balance de la representación de la semana pasada, Iconos o la Exploración del destino, "con un total de 8.972 espectadores que han reído y vibrado con el nuevo montaje de Rafael Álvarez 'El Brujo'".

"INVOCAR A LA PAZ"

Mientras, la directora de la obra ha agradecido la oportunidad de formar parte de esta 70ª edición, con esta adaptación que "invoca a la paz y que necesitará de un público activo ante la gran cantidad de elementos lógica del absurdo pero a partir de un lenguaje rico propio de la obra original de Francisco Nieva con palabras en desuso y localismos manchegos".

"Venimos con ganas y a darlo todo ante la dificultad de traer la Paz en el mundo", ha añadido la responsable, según informa la organización del certamen en una nota de prensa.

En cuanto al elenco, el actor Joaquín Reyes ha asegurado durante su intervención que cuando le propusieron el papel, dudó, se sintió abrumado porque nunca había hecho teatro, pero lo pensó, leyó la obra y "consideré que era una oportunidad para crecer y aprender sumado a que lo hago con un elenco maravilloso".

"Una obra muy divertida, con muchas capas porque Nieva no da puntada sin hilo pero es un lujo estar aquí", ha añadido Joaquín Reyes, quien interpreta a Trigueo, el protagonista, el héroe 'Quijatesco' con algo de manchego".

La actriz Laura Galán, repite experiencia "estuve un día con Medea", pero "es un honor estar aquí, no soy nada mágica, pero se que aquí en Mérida si existe esa magia y que para todos los actores y actrices es un sueño". En su caso, interpreta dos papeles, la hija de Trigueo y La Paz, "con la que nunca me he sentido más deseada en mi vida".

Ángeles Martín, será Corifea, "la narradora y maestra de ceremonias, la conciencia de Trigueo y la voz de Aristófanes, un reto hermoso del que espero conseguirlo con el trabajo durante estas seis semanas de ensayo".

Además, "tengo una relación con Francisco Nieva muy especial, él para mí fue un hombre, que personalmente, gracias a sus textos, hice cinco, este es el quinto, que ha marcado mi carrera". "Estoy feliz de pisar el Teatro Romano en sus 32 años de profesión y disfrutar de esta experiencia con la que hemos creado una familia clásica para entregar nuestro corazón y ser puros", ha argumentado.

En esta línea, Sara Escudero ha señalado que "la vida es amor y humor y quien venga a ver 'La Paz' tiene que venir a divertirse". Interpreta a Hermes, "diosa femenina alegre, ágil, volátil, debate lo que se necesita y es bueno y ayuda a todos los demás", ha argumentado.

Por último, Carlos Troya se ha mostrado "encantado de volver a Mérida; este enclave, público y ciudad siempre son muy especiales y hay que echarle ganas y amor". Será Tumulto, "ayudante de la guerra, conquistando cuerpos y espacios para ofrecerlos a su ama".

Cabe destacar que el elenco lo completan Astrid Jones, Nerea Moreno y Pedró Ángel Roca y se trata de una coproducción del Festival de Mérida y Sanra Produce.

Por último, la coreógrafa Julia Monje ha explicado que en todo el proceso de coreografía "era necesario ahondar en la propia obra de Aristófanes y en todo el legado que la propia historia en Grecia nos dejaba acerca de La paz".

"Especialmente me centré en el comportamiento corporal, la representación que había en las cerámicas y el legado de las esculturas, la música que han compuesto Pablo Peña y Darío Del Moral y también de la música de los años 70", ha concluido.

PROPUESTAS "INNOVADORAS" QUE RESPETAN LO "CLÁSICO"

Por su parte, Antonio Gil Aparicio ha dado la bienvenida al elenco y equipo de 'La Paz' y les ha animado a disfrutar de la experiencia y del "placer de actuar en el Teatro Romano" de la capital extremeña. Una obra, a su juicio, que "nos va a deleitar a todos en estos tiempos tan convulsos, pero de la que estoy seguro que atrapará al espectador".

Mientras, la delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, ha destacado en la presentación de la “La Paz (Conmemoración grotesca sobre Aristófanes)” que el Festival lleva a cabo propuestas artísticas que son “innovadoras”, además de respetar lo “clásico” presente en todas ellas.

A su vez, la edil ha asegurado que desde el Consistorio se ponen “en valor”, en el marco del festival, otros espacios como puede ser el Teatro María Luisa o calles y plazas para que todas las personas puedan “disfrutarlo”.

En cuanto a la obra, la delegada ha subrayado que reírse es, ahora, “más necesario que nunca”, sobre todo en el ambiente de tensión en el que estamos actualmente, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Por tanto, gracias a la propuesta que trae consigo “La Paz”, en donde se tratan temas como la guerra con un enfoque cómico, podemos reflexionar “a través de la risa”, aspecto que según Fajardo hay que “poner en valor”.

Para finalizar, la delegada ha agradecido al equipo de la obra la decisión de haber escogido la ciudad de Mérida para llevarla a escena.