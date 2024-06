El SES recomienda la vacunación frente al sarampión a niños de 4 años del Área de Mérida

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha diagnosticado tres casos de sarampión en el Área de Salud de Mérida, motivo por el que ha pedido a los padres de los niños nacidos en 2020 que vacunen a sus hijos, aunque les falte algún mes para cumplir los 4 años, para tener al grupo "totalmente cubierto".



De los tres casos diagnosticados, los únicos en toda la región en lo que va de 2024, dos pertenecen al grupo de edad de 15-19 años, mientras que el tercero es del grupo de 45-49 años, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.



Desde el SES apuntan que la vacunación es la medida "más eficaz" para evitar la transmisión de esta enfermedad. En este sentido, ha pedido a los padres de los niños nacidos en 2020, que pertenecen al área de Salud de Mérida y que este año cumplirán 4 años, que se les vacune, aunque les falte algún mes para cumplir la edad establecida, para que este grupo esté "totalmente cubierto".



Desde la Dirección General de Salud Pública, subrayan que es "muy recomendable" adelantar la vacunación si aún esta cohorte de edad no estuviera vacunada, no habiendo "ningún inconveniente" en el registro de la misma en el módulo vacunas de Jara.



Además, la población infantil mayor de 4 años que no haya recibido aún dos dosis de vacuna debe completar la pauta de vacunación, manteniendo un intervalo entre dosis de al menos 4 semanas.



Con respecto a los adultos, se recomienda la vacunación con dos dosis de triple vírica, a las personas nacidas a partir de 1970 que no hayan padecido la enfermedad y que no tengan historia de vacunación con dos dosis.



En el caso de que el adulto hubiera recibido con anterioridad una única dosis, se administrará una segunda con el intervalo establecido.