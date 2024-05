Ayuntamiento Mérida destina 1,6 millones remanente 2023 a refuerzos y a mejoras salariales

Ep

El Ayuntamiento de Mérida va a destinar casi 1,6 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería generado el pasado año a la realización de contrataciones temporales para reforzar servicios municipales y para la implementación de mejoras salariales a sus empleados.



El concejal de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha avanzado las cifras de este plan de empleo, dotado con 1.028.000 euros, que afectará a diferentes servicios municipales, y también las mejoras salariales, que suman 454.000 euros.



No obstante, en su comparecencia, ha adelantado que el consistorio aportará otros 429.000 euros procedentes del presupuesto actual para realizar más contratos, por lo que "como mínimo" se destinarán a este fin 1.457.000 euros a empleos temporales para reforzar diferentes áreas. A ello se sumarán otros programas, entre ellos uno que se acaba de aprobar por parte de la Diputación de Badajoz del que dará cuenta próximamente.



Tampoco ha podido precisar el número de contrataciones que se podrán hacer con estas partidas, debido a que el número definitivo se conocerá en el momento en el que se aprueben las convocatorias. En este sentido, ha señalado que a partir de la próxima semana se irán poniendo en funcionamiento las bolsas ya existentes para ir "tirando" de ellas, de tal forma que aquellas categorías para las que no se cuente con listas serán convocadas.



En todo caso, no se harán efectivas hasta que no esté definitivamente aprobada la modificación de crédito correspondiente al remanente de tesorería, por importe total de 20 millones de euros, a la que dio luz verde el Pleno del ayuntamiento el pasado lunes, lo cual está previsto para el próximo 21 de junio.



PLAN DE EMPLEO



De esta modo, el plan de empleo del remanente de tesorería, dotado con un total de 1.028.000 euros, se divide en dos líneas. La primera de ellas, con 450.000 euros, está destinada al servicio de refuerzo del servicio de limpieza de edificios públicos.



La segunda, con 578.000 euros, está destinada al refuerzo de servicios municipales y, a su vez, se divide en cinco capítulos. Por un lado, está la campaña de verano, por un total de 260.000 euros, para contratación de socorristas y personal de mantenimiento de piscinas.



La segunda línea es para el refuerzo de conserjes en servicios culturales y deportivos, dotada con 125.000 euros; la tercera para auxiliares de atención a la ciudadanía y diseño gráfico; la cuarta para operarios de servicios múltiples, que tiene una dotación de 77.000 euros para el personal del parque de obras. Y, por último, la quinta línea, dotada con 90.000 euros, para refuerzos administrativos de los servicios.



DERECHOS RETRIBUTIVOS El capítulo de derechos distributivos, se subdivide en tres apartados, empezando por la aplicación del 0,5% de subida salarial a todo el personal del Ayuntamiento de Mérida, incluidos los laborales, correspondiente a los conceptos retributivos del 2023 que aún estaban pendientes, para lo cual se destinan 115.000 euros.



En este punto, Fuster ha matizado que aún se debe abordar esta cuestión en la Mesa General de Negociación con las centrales sindicales, con las que ha asegurado que ya hay un "principio de acuerdo".



Por otro lado, se destinan 330.000 euros al pago de horas adicionales a los policías locales por la realización de servicios extraordinarios, que pasan de las 24 del año pasado a 36, debido al incremento de los eventos previstos.



"36 horas más distribuidas a lo largo de todo el año para todos los servicios especiales que este ayuntamiento tiene", ha señalado el concejal, quien ha justificado este incremento para "tener la certeza de la seguridad pública en todos los eventos".



Finalmente, se destinan 100.000 euros para subir los complementos retributivos de los empleados municipales que pertenecen al grupo AP, las agrupaciones profesionales, que es la categoría más baja del consistorio, en cumplimiento de un acuerdo con las centrales sindicales.