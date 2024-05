La Rambla de Mérida mantendrá sus aparcamientos, creándose 100 en la Ciudad de la Infancia

Ep.



Las opciones de aparcamiento en el centro de Mérida se verán incrementadas con una serie de actuaciones a corto y medio plazo, algunas de las cuáles ya están en marcha, como la obra de la plataforma única en La Rambla, que si bien inicialmente tenía previsto la supresión de aparcamientos, finalmente se mantendrán.



Asimismo, la remodelación de la zona del antiguo cuartel militar Hernán Cortés, donde se está levantando la Ciudad de la Infancia, supondrá la creación de cien nuevas plazas de aparcamiento debido la continuación de la calle Diego María Crehuet, y asimismo se está estudiando la ampliación del parking de La Politécnica, que contaría en este caso con una planta más.



Estas medidas han sido dadas a conocer este lunes en el pleno municipal donde la concejala de Hacienda, Carmen Yáñez, ha dado cuenta de las 65 medidas que se van a financiar con los casi 20 millones de euros del crédito extraordinario con cargo al remanente de Tesorería del pasado ejercicio.



Este expediente ha sido aprobado con los votos del PSOE y Unidas por Mérida, mientras que PP y XMérida se han abstenido, y Vox ha votado en contra.



Los proyectos incluidos, que han de ejecutarse antes de que finalice el año, se refieren a materias como el empleo, deporte, adquisición de maquinaria, vehículos, recursos humanos, festejos, cultura, urbanismo, seguridad ciudadana, ciberseguridad, información, comunicación, atención a la ciudadanía, políticas sociales, educación, comercio de proximidad, movilidad y tráfico, cooperación, parques infantiles, mayores, jóvenes, servicios públicos y accesibilidad.



Yáñez, que ha agradecido la participación de todos los grupos políticos, que han presentado un total de 75 propuestas, ha explicado que algunas de ellas no se han podido aceptar porque estaban fuera del marco legal establecido, o superaban el periodo de ejecución o ya se encuentran en ejecución o en el presupuesto del presente ejercicio.



Entre las medidas aprobadas, que se irán presentando por parte de las correspondientes delegaciones municipales próximamente, se ha referido a la renovación de la red de abastecimiento de la barriada de San Juan, por un millón de euros; misma cantidad que se invertirá en la rehabilitación y mantenimiento del puente Fernández Casado.



Asimismo, se pondrá en marcha un plan de empleo especial dotado con 1,8 millones de euros; el hogar de mayores de Nueva Ciudad con una dotación de un millón de euros; o inversiones en instalaciones deportivas, para lo cual se destinan casi 2,7 millones de euros.



PLAZAS DE APARCAMIENTO



En este expediente se incluyen los nuevos estacionamientos en el entorno de la Ciudad de la Infancia, para lo cual se destinan 500.000 euros. En este punto, ha subrayado que "en la Rambla no van a desaparecer los estacionamientos", si bien ha matizado que se habilitarán nuevas zonas de carga y descarga.



Además, ha avanzado que se está estudiando con la concesionaria de La Politécnica incrementar una planta más para aumentar los estacionamientos en el centro de la ciudad.



Otros proyectos incluidos son la construcción de 300 nichos en el cementerio, por un valor de 450.000 euros; el plan Mérida capital de los valores; y un total de 8,3 millones de euros en actuaciones de Urbanismo, consistentes en mantenimiento, rehabilitación y obras nuevas en distintas zonas de la ciudad, que incluye un nuevo plan de asfaltado, el noveno, dotado con 600.000 euros



En política social, se incrementan en 120.000 euros la partida para los mínimos vitales y las contingencias; y se destinan 700.000 euros al desarrollo de actividades relacionadas con Año Jubilar Eulaliense.



Igualmente, se van a comprar baños químicos "más modernos y accesibles", se pondrá en marcha un programa extraordinario de cultura, de 50.000 euros, y se comprará maquinaria y vehículos para el parque municipal. También se contemplan seis nuevos parques infantiles en La Calzada, Monte Alto, La Heredad, Álvarez Lencero, El Prado y Proserpina, donde además habrá una "intervención extraordinaria" por importe de 3,8 millones de euros.



El portavoz del Grupo Popular, Santiago Amaro, ha agradecido la propuesta de colaboración del equipo de gobierno, de tal forma que de las 19 propuestas presentadas, se han incluido 16 ya sea en su totalidad o al menos en estudio.



Entre las que no se han aprobado, considera que se ha perdido una oportunidad para mejorar el complejo deportivo de La Paz, así como no se ha aceptado la adecuación de establecimiento de hostelería en el parque de la Isla.



El portavoz de XMérida, Miguel Valdés, ha lamentado que la participación se haya quedado en una "intención", porque bajando "al terreno de lo práctico", en el caso de su formación "a ninguna se le ha hecho caso".



Por otro lado, Valdés ha celebrado que se haya dicho ahora que las obras de la plataforma única no supondrá la supresión de las plazas de aparcamiento en La Rambla: "se han dado cuenta de la barbaridad que ha supuesto para el comercio en Mérida", ha subrayado, la supresión de plazas para aparcar.



Asimismo, ha criticado que en lugar de poner baños públicos como reclamaba su agrupación para atender a los visitantes de la ciudad, se haya apostado por adquirir nuevos baños químicos.



Por todo ello, ha argumentado que su partido se abstiene en la votación al considerar que se ha "perdido una oportunidad" con estos fondos.



Quien sí ha votado en contra ha sido Vox, según ha explicado la portavoz, Marta Garrido, porque de las 33 propuestas presentadas solo ha sido aceptada una. Asimismo, al igual que XMérida, ha criticado la instalación de cámaras de control del tráfico en las calles de plataforma única.



Sobre este asunto, el alcalde ha hecho uso de la palabra para subrayar que se están aprovechando los Fondos Europeos para "poder transformar la ciudad", porque sin esos fondos no se podrían haber llevado a cabo todas las actuaciones en marcha.



En este sentido, ha destacado que la plataforma única es "mucho más que una calle por la que circulan los vehículos", o que las cámaras de bajas emisiones de control de velocidad o de vigilancia de monumentos son "una manera de dar respuesta a los vecinos y que tenga prioridad el peatón sobre el vehículo".



El portavoz de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, ha agradecido la participación ofrecida al resto de grupos políticos, y en este sentido ha agradecido que se hayan aprobado la mayoría de sus propuestas, entre las que ha destacado la ampliación de los contratos de limpieza en centros municipales y colegios.



El orden del día del pleno incluía la aprobación inicial de la modificación parcial del Reglamento Orgánico Municipal del Pleno, que finalmente el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha decidido retirar para abordar esta cuestión con más profundidad en la Junta de Portavoces a fin de solventar una serie de dudas que ha generado la propuesta planteada por el gobierno municipal.