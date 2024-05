El proyecto de la fábrica de cátodos en Mérida "progresa adecuadamente"

Ep.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha indicado que en el proyecto de la fábrica de cátodos en Mérida "no hay ninguna novedad destacable", aunque "progresa adecuadamente" y sin "ninguna alarma en el horizonte".

De este modo se ha pronunciado Santamaría, a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes en Mérida, sobre unas declaraciones del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en las que ha señalado este pasado lunes en una entrevista en Canal Extremadura TV en cuanto al proyecto de una empresa china de instalar una fábrica de cátodos en dicha ciudad que "no han hecho ningún trámite todavía, ni ninguna solicitud de información previa" al ayuntamiento.

"Sé que ha habido unas declaraciones en prensa donde se dice que no han todavía realizado ningún trámite urbanístico, pero es que todavía no es necesario, no estamos en esa fase", ha replicado el consejero, quien ha incidido en que sobre dicho proyecto "no hay ninguna novedad y no hay ninguna alarma en el horizonte".

Así, ha incidido en que "el proyecto progresa muy bien y posiblemente en los próximos meses vamos a tener muy buenas noticias". "Pero nosotros (la Junta) somos de acompañar a las empresas y que sean las empresas las que vayan dando pasos, que son las que tienen mérito", ha añadido.