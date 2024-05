Osuna recibe una placa en reconocimiento de su apoyo a la Universidad de Mayores

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recibido, en un acto celebrado en el Centro Cultural Alcazaba, una placa en agradecimiento por el apoyo prestado por el ayuntamiento de Mérida “y como alcalde a título individual” a la Universidad de Mayores y a todas las alumnas y alumnos de la Universidad de Mérida.

En el acto, Paqui Chaves, representante de las alumnas y alumnos que han entregado esta placa, ha subrayado que "queríamos agradecer al ayuntamiento, y a ti alcalde, el apoyo y la generosidad con la que el consistorio siempre ha apoyado a la Universidad de Mayores. Cualquier cosa que hemos necesitado hemos sido escuchados y siempre la hemos tenido”.

Asimismo, ha afirmado que “no tenemos entre nuestros proyectos envejecer. Nos encanta la vida, el ocio, la cultura, aprender cosas nuevas cada día y por eso participamos de todas las actividades y queremos agradecerte alcalde el apoyo y la colaboración del ayuntamiento y pedirte que siempre sigamos con ella”, destacaba.

El primer edil ha recogido la placa emocionado y agradecido a todas y todos los mayores que componen la Universidad de Mayores en Mérida, “la primera que se creó”.

Según Rodríguez Osuna, “si hay algo de lo que me siento orgulloso de estos nueve los de alcalde es de darle valor a nuestros mayores, no a los mayores de edad, sino a los mayores de espíritu. Lo que se trata es que los años que tengamos estén llenos de vida”.

Junto con ello, ha destacado que la Universidad de Mayores “es un proyecto que llena las vidas de expectativas, de futuro, de conocimiento, de participación activa en la sociedad y, por eso, el Gobierno Local está obsesionado con realizar todas las acciones que sean transversales e impliquen a nuestros mayores. Como la plataforma única que se hacen pensando en las personas que necesitan entornos amables para vivir”, recordando que “estoy enormemente agradecido de recibir este reconocimiento por vuestra parte”.

El alcalde emeritense ha reseñado los 25 años que cumple la institución recordando que “los proyectos no son de las instituciones son de las personas. Las instituciones no tienen derechos patrimoniales sobre las personas. Este proyecto colectivo de la Universidad de Mayores sin vosotras y vosotros no serviría de nada. Da igual la tutela.”

Además, ha emplazado a la Asociación de Alumnas y Alumnos a mantener “ya una reunión y organizar una programación con vosotras y vosotros y nos podamos aprovechar de vuestro conocimiento para que participéis de la vida social activa de esta ciudad. Os invito a que os incorporéis al Consejo Local de Mayores, haremos una modificación estatutaria para incorporaros y que forméis parte de las comisiones creadas para avanzar en la calidad de vida de todas y todos nuestros mayores en la ciudad”.