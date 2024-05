Museo Romano en el Congreso Internacional de Arte Romano Provincial en Belgrado

El Museo Nacional de Arte Romano participa con dos ponencias que defenderá la Dra. Trinidad Nogales “Introduction and diffusion of the official portraits in Augusta Emerita, (Lusitania–Hispania)”, y la Dra. Nova Barrero con la comunicación “Roman jewelry in the province of Lusitania: model and diffusion from the colonia Augusta Emerita”.

Su participación se enmarca dentro de los trabajos de investigación enmarcados en el Proyecto Nacional “Augusta Emerita: Modelo Urbano, Arquitectónico Y Decorativo En Lusitania-1 (AEMLUS, PID2020-114954GB-100), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.