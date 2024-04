Osuna cree una “noticia importante” el interés de la empresa china Hunan Yuneng New Energy

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha mostrado “enormemente satisfecho” tras el anuncio ayer del interés de la empresa china Hunan Yuneng New Energy Battery Material para impulsar y avanzar en el desarrollo de una planta de diseño y producción de materiales catódicos (fosfato de hierro y litio) para baterías eléctricas en Mérida.

Para Rodríguez Osuna, el anuncio realizado por la Junta, tras la firma un memorándum de acuerdo para su instalación, "es una declaración de interés muy importante porque hay muchas empresas que se están interesando por Extremadura y Mérida y hay que dejar claro que son las empresas las que deciden la ubicación de sus proyectos”.

Según el primer edil emeritense, “esta empresa, como otras que están en trámite con ayuntamiento y Junta, lo hacen porque en Mérida hay disposición de suelo, energía eléctrica, agua y transporte”, incidía Rodríguez Osuna quien ha agradecido al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital “por informar desde septiembre del inicio de todo el proceso de esta empresa y del resto que está interesada en ubicarse en la capital extremeña”.

El espacio para la implantación del proyecto asciende a 480.000 metros cuadrados y, según las estimaciones de la compañía, puede suponer una inversión de 800 millones de euros y la creación de 500 empleos directos.

A este respecto, ha matizado que “hay que enfriar las expectativas porque son los empresarios los que deciden. En este caso llevan trabajando desde septiembre y esperemos que cuaje”, recalcando que “el ayuntamiento ha informado a la Junta las rebajas fiscales en un 95% para empresas como ésta que cumplen con los ratios de inversión y creación de empleo”.

Rodríguez Osuna ha destacado que “vamos a remar todos juntos para que ésta y el resto de empresas puedan instalarse en la ciudad, concretamente en Expacio Mérida, donde hay terreno, metros cuadrados, de sobra”.

En este sentido, ha matizado que “Mérida no puede esperar a nadie si la empresa de cátodos es la primera debe tener prioridad”, asegurando que “tenemos en Urbanismo inversiones importantes que no se harán públicas hasta que no se fragüen. En Expacio Mérida hay posibilidad de ampliar espacios, ahora mismo contamos con un millón cien mil metros cuadrados”.

Rodríguez Osuna ha afirmado que “lo importante es lo que ha hecho la Junta y el Ayuntamiento, que es facilitar todas las condiciones y quien primero quiera invertir es quien debe hacerlo, pero deseamos que se concreten cuanto antes”.

El alcalde de Mérida recalca que la empresa de cátodos “presenta una alta demanda en el sector a través de los componentes del litio” y, de nuevo que reciben el anuncio “con alegría y con prudencia para que se concrete. Seremos aliados con la Junta de Extremadura para todas las decisiones empresariales”, y espera que la empresa china contacte con el ayuntamiento para las modificaciones urbanísticas “que necesiten”.