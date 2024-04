La XVIII Media Maratón de Mérida provocará este sábado restricciones al tráfico

La circulación de vehículos se verá restringida por diferentes puntos de la ciudad de Mérida este sábado, 13 de abril, con motivo de la XVIII Media Maratón de la capital extremeña, entre las 18:30 y las 22:00 horas.

En concreto, tal y como informa la Policía Local, las zonas afectadas, según vaya transcurriendo la prueba son, en concreto, Polígono Nueva Ciudad, Zona Sur, Bodegones, Abadías, Zona Centro, Avenida Reina Sofía.

Asimismo, el Paseo de Roma permanecerá cortado durante toda la tarde y parte de la mañana. Por ello, se ruega a la ciudadanía tenga en cuenta dichas restricciones a la hora de programar sus desplazamientos por la ciudad, tal y como explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El itinerario de la prueba será, en concreto, Paseo de Roma (salida), Glorieta de La Loba, Puente Romano, Paseo de los Rosales, Glorieta del Vietnam, Glorieta de 'La Heredad', avenida José Saramago de Sousa, avenida Reina Sofía (hacia subterráneo), Glorieta del Monumento a Don Rafael Ortega, Glorieta Patrimonio de la Humanidad, Glorieta 'Mª Auxiliadora', Glorieta de 'Las 3 Fuentes' (sentido contrario hacia Avda. Reina Sofía nuevamente), entrada al Hipódromo, avenida Juan Carlos I, avenida Extremadura hasta 'La Torre' (desde Sta. Lucía en sentido contrario), y C/ Camilo José Cela.

También, C/ Félix Valverde Lillo, Plaza España, Plaza de Santa María, C/ San Salvador, C/ Morería, C/ Almendralejo, Glorieta de Augusto Prima Porta, Avd. José Fernández, Glorieta de Los Barqueros, avenida Emérita Augusta, C/ Molino Arenal de Pan Caliente, Puente Romano del Albarregas (hacia Huerta de Velázquez), Valle del Albarregas, C/ Río Albarregas, C/ Camino Viejo de Mirandilla (hasta confluencia con C/ Felipe Corchero), Valle del Albarregas, y Avd. Vía de la Plata, Glorieta con Avd. de los Milagros (sentido contrario).

Posteriormente trascurrirá por la avenida Vía de la Plata (nueva- mente), Glorieta con avenida del Lago, Ronda de los Eméritos, Glorieta de Marco Agripa, Avd. Emérita Augusta, Glorieta del Ferial, Avd. Emérita Augusta, Glorieta de Los Barqueros, avenida José Fernández, Glorieta de Augusto Prima Porta, Puente Lusitania, Glorieta de La Capitalidad, avenida de la Libertad, Glorieta de la Función Pública, Paseo de los Rosales, Glorieta de Vietnam, Glorieta del Polígono La Heredad (vuelta y de nuevo hacia Paseo de los Rosales), Glorieta de Vietnam, Paseo de los Rosales, Puente Romano, C/ Cava, Plaza del Rastro, C/ Graciano, C/ Atarazanas, C/ Anas, avenida Lusitania, Glorieta de Las Monjas, avenida Lusitania, y C/ Octavio Augusto.

Luego recorrerán la Glorieta Patrimonio de la Humanidad, C/ Octavio Augusto, Glorieta diosa Ceres, Plaza Margarita Xirgu, entrada al Teatro/Anfiteatro Romano, C/ José Ramón Mélida, C/ Sagasta, C/ Romero Leal, Plaza del Rastro, Plaza España (sentido contrario), C/ Félix Valverde Lillo, C/ Trajano, C/ Alvarado, Plaza de La Constitución, Travesía Almendralejo, Almendralejo (sentido contrario), y alcanzarán la meta en el Paseo de Roma.