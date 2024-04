La Ciudad de la Infancia de Mérida abrirá en agosto y podría tener un "cobro simbólico"

Ep.

La Ciudad de la Infancia de Mérida se inaugurará a finales de verano, posiblemente en el mes de agosto, y podría tener un "cobro simbólico" para controlar el acceso, según ha indicado el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, quien este jueves ha visitado las obras.



El primer edil, en declaraciones a los medios, ha asegurado que el consistorio tiene "claro" que los usuarios no van a pagar cada vez que vengan a la instalación, pero ha añadido que "sí tendrá que haber un dispositivo que permita tener un control de acceso" que "no se ha definido todavía".



"El cobro que se realice será un cobro simbólico por una gestión de una tarjeta anual o algo así para poder controlar sólo el acceso", ha apuntado Osuna, quien ha añadido que "no va a existir una tasa de precio público de uso de la instalación".



PROYECTO CON CINCO ZONAS JUEGOS INFANTILES



El proyecto de la Ciudad de la Infancia se adjudicó por 3,7 millones de euros y tendrá cinco zonas de juegos infantiles, con zonas de agua, de escenario, parkour o un gran castillo infantil de 13 metros de altura y que será "de los más grandes de Europa".



Por otro lado, se contempla una segunda fase que incluye la continuación de la Calle Diego María Crehuet hasta la Avenida Extremadura con una plataforma única de servicios anexos y complementarios que uniría el Museo Abierto de Mérida con toda la infraestructura y donde se instalaría una noria.



En este sentido, Osuna ha informado de que el consistorio quiere iniciar este mismo año la licitación de esta segunda fase para que haya "continuidad en el tiempo" y que, una vez que se abra la primera fase, no se esté muchos meses con la continuación de la calle sin terminar.



También, y a preguntas de los medios, el alcalde ha informado de que la Ciudad de la Infancia tendrá un horario de apertura y de cierre, sobre todo, ha dicho, por favorecer la vigilancia y porque en horarios en los que no haya infancia "no tiene sentido tenerla abierta".



Así, ha apuntado que el consistorio ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Córdoba para conocer el modelo de la Ciudad de los Niños y Niñas de dicha ciudad y ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Mérida "no va a recaudar dinero para mantener" la instalación.



De esta forma, ha insistido en que se hará con "presupuesto y con recursos propios" aunque ha planteado que se deberá establecer "algún método de control del acceso", que podría ser a través de una tarjeta digital.



"Lo que queremos es que esta instalación perdure en el tiempo lo máximo posible y todas las medidas que se implementen de seguridad, de vigilancia y de control de acceso van a ser solamente para garantizar ese buen mantenimiento de la instalación, pero nunca será con el interés de recaudar dinero", ha precisado.



De esta forma, ha reiterado que si hay algún tipo de tasa será por la gestión propia del cobro de la tarjeta o del sistema de control de acceso y, sobre las personas que vengan de otras ciudades o que vengan puntualmente, ha indicado que habrá ya otro sistema de comunicación con el ayuntamiento para autorizar los permisos de acudir a la instalación.



"En definitiva se está estudiando, quedan unos meses todavía, va a ser un recurso de gestión pública, eso lo tenemos claro, y lo único que vemos es cómo va a ser esa fórmula de control, vigilancia y de mantenimiento de la propiedad Ciudad de la Infancia", ha aseverado Rodríguez Osuna.