Mesa Contratación Ayuntamiento Mérida declara desierta licitación gestión Teatro Mª Luisa

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Mérida ha declarado desierta la licitación de la gestión y el mantenimiento del Teatro María Luisa, según ha informado la delegada de Contrataciones, Silvia Fernández, quien ha recordado que en todas las mesas de contrataciones forman parte el personal funcionario del Ayuntamiento "y no los políticos".



Así pues, y como ha explicado la edil, tras conocer la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura sobre una de las empresas implicadas en el proceso de licitación, la Mesa de Contratación se volvió a reunir para valorar dicho dictamen.



"Una vez valorada por la Mesa de Contratación, este órgano de contratación ha decidido declarar desierto el proceso de adjudicación, aplicando los mismos criterios que la Comisión Jurídica de la Junta aplicó para tomar esa decisión", ha aseverado la delegada.



En este sentido, el Ayuntamiento de Mérida ha destacado que se volverá a iniciar el proceso de licitación de nuevo y bajo la fórmula de contrato negociado sin publicidad, invitando "a todas y cada una de las empresas que ya participaron en el proceso inicial para que tengan todas las mismas oportunidades", ha indicado la edil.



Asimismo, como ha explicado Fernández, las características del contrato serán "exactamente iguales, las valoraciones exactamente iguales y las obligaciones exactamente iguales, ya que no se modifica el pliego, única y exclusivamente se modifica el modelo de licitación, ya que al haber quedado desierto, la ley lo permite".



De este modo, según informa el Consistorio en una nota de prensa, el objetivo es darle "la mayor agilidad al proceso para tener adjudicado el contrato cuanto antes". No obstante, ha recordado que el ayuntamiento, con gestión municipal, ha estado realizando múltiples eventos en este enclave de la capital extremeña, por lo que "ha tenido y tiene actividad".



Por ello, la delegada de Contrataciones ha señalado que lo que se pretende es que el Teatro María Luisa tenga una programación que esté guiada por "la excelencia y la calidad durante los próximos dos años, con posibilidad de dos años más de prórroga".



"La oferta artística para la realización de la programación deberá estar guiada por los criterios de variedad, excelencia y calidad", ha explicado Fernández, quien ha añadido que "el proyecto deberá incluir, como mínimo, durante el año natural, 40 actividades de las que al menos un 20 por ciento sean empresas extremeñas".



Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida se reserva para su propia programación un total de 30 días en cada anualidad en el Teatro María Luisa. "Seguimos abriendo teatros, programando cultura, creyendo en el arte y en su difusión y producción", ha sentenciado Fernández.