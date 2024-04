Mérida también se queda sin el Encuentro del Resucitado con su Madre y San Juan

Finalmente, no hubo suerte. Mérida también se ha quedado sin la procesión del Resucitado y sin su entrañable 'Encuentro' entre su Madre y San Juan Evangelista en la Puerta de la Villa. Y es que la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor, a las 9:00 horas, tomó la difícil decisión de suspender su tercera y última estación de penitencia debido a la "incertidumbre del pronóstico meteorológico".

Así pues, este año 'Los Castillos' han hecho 'pleno', ya que en ninguna de sus procesiones han podido poner sus tallas titulares en la calle a causa de la lluvia y el viento. Mal sabor de boca entre sus hermanos cofrades, después de todo el trabajo realizado en los últimos meses, pero "el tiempo es así y hay que aceptarlo; tendremos que esperar ya al año que viene", decían algunos de sus miembros en los 'corrillos' que se han formado en la carpa instalada en las antiguas instalaciones de Maderas Moreno.

Todas las personas que a primera hora se han plantado en las traseras de la Basílica de Santa Eulalia iban con la ilusión de poder salir por las calles de la capital extremeña anunciando la alegría de Jesús Resucitado. Sin embargo, tampoco ha podido ser, pero han tenido la oportunidad de vivir el 'Encuentro' del Señor con su Madre -Nuestra Señora del Mayor Dolor vestida íntegramente de color blanco- y San Juan Evangelista -de la Cofradía de los Ferroviarios-, de una forma más íntima y cercana.

Las tres tallas, después de sus pertinentes 'levantás' a cargo de sus respectivos costaleros, se han ido acercando poco a poco entre ellas al son de la Banda de Cornetas y Tambores de Oliva de Mérida, que ha interpretado 'Señor me has mirado a los ojos', entre otras partituras. También se han ido acercando al público presente, todo ello entre aplausos y gritos de ¡Aleluya, el Señor resucitó!

Por último, un desayuno con churros y chocolate ha levantado el ánimo a todos los cofrades, así como a quienes han querido acompañarles en el último día de la Semana de Pasión emeritense 2024, una edición que ha sido muy aciaga para la cofradía que encabeza Eulalia Velázquez Jiménez, como Hermana Mayor de 'Los Castillos'.

Con esto se pone este año el punto y final a la Semana Santa en Mérida, siete días en los que tan solo han podido procesionar la Sagrada Cena y la Infantil en el Domingo de Ramos, repitiendo ésta última en la jornada del Lunes Santo. El Martes Santo solo pudo hacerlo Las Lágrimas, ya que El Calvario decidió no arriesgar ante los chubascos que no dejaban de caer. Las Tres Caídas y 'Los Castillos' tampoco pudieron salir el Miércoles Santo. La Cofradía de La Paz fue la única que pudo lucirse el Jueves Santo, aunque fuera menos de una hora, por su barrio... el resto -la Vera Cruz, Los Ferroviarios y de nuevo 'Los Castillos'- no tuvieron suerte.

El descendimiento del Santísimo Cristo del Calvario se celebró dentro de la propia Ermita de la Cofradía del Calvario en la madrugada del Jueves al Viernes Santo -todos los años se hace en el Castellum Aquae-. Los Ferroviarios tampoco tuvieron suerte en la mañana del Viernes Santo, así como el Calvario con el Santo Entierro. Tan solo pudo celebrarse la procesión de 'La Soledad', ya de madrugada por El Barrio y el Vía Crucis en la Concatedral de Santa María -en lugar de en el anfiteatro romano-.

En definitiva, de las 18 procesiones previstas, solo han podido realizarse siete -una de ellas solo por su barrio sin cumplimentar su estación de penitencia y llegar hasta la Carrera Oficial-, por lo que la Semana Santa de Mérida 2024 dice adiós hasta el año que viene con un sabor muy agridulce. Habrá que esperar un año para poder disfrutar de la rica y bella imaginería que procesiona solemne por la calles de la capital extremeña y hace grande esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.