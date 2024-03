Tres detenidos como presuntos responsables de una plantación de marihuana en Mérida

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres y una mujer de entre 51 y 76 años como presuntos responsables de una plantación de marihuana con unas 400 plantas desmantelada en la zona de Arroyo Berrocal, así como de defraudación de fluido eléctrico.



En concreto, la investigación se inició en octubre del año 2023, después de que la Policía Nacional recibiera información sobre la posible existencia de plantaciones de marihuana en la zona Arroyo Berrocal, de donde "emanaban fuertes olores característicos de estas plantaciones".



Así pues, con esta información, los agentes realizaron una serie de vigilancias discretas, en las que comprobaron cómo "una nave, que estaría dedicada a labores agrícolas, desprendía un fuerte olor a marihuana y se podía escuchar un sonido monótono característicos de este tipo de plantaciones", por lo que continuaron las gestiones para localizar a los responsables.



De este modo, una vez recopilada toda la información necesaria, sobre las 11:00 horas del pasado 27 de febrero se llevó a cabo un registro en el interior de la nave, en la que localizaron 400 plantas de marihuana, focos de alta intensidad, aires acondicionados y ventiladores para el mantenimiento continuo de la temperatura óptima para el crecimiento de las plantas, según explica la Policía Nacional en una nota de prensa.



Los agentes solicitaron a una empresa de electricidad la comprobación, tanto del enganche del registro eléctrico como el consumo, y confirmaron que la nave no tenía un registro legal, por lo que detuvieron a los tres responsables, dos hombres y una mujer, acusados de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.



Los detenidos, dos hombres y una mujer de entre 51 y 76 años, de los que los dos hombres tenían con antecedentes anteriores, tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.



No obstante, en cualquier caso la Policía Nacional señala que las actuaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones e imputaciones.