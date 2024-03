La Delegación, la Junta y el Ayuntamiento de Mérida reforzarán la cooperación en migración

La delegación del Gobierno en Extremadura, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida reforzarán su colaboración en materia de acogida y migración.

Las administraciones con competencias en esta materia han participado, en Badajoz en una reunión presidida por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana y, a la que han asistido los consejeros de Presidencia y Sanidad de la Junta de Extremadura, Abel Bautista y Sara García respectivamente, así como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Este encuentro tiene lugar, tras la reciente visita a Extremadura de Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, y dentro de la puesta en marcha de planes de respuesta conjunta en el ámbito de la colaboración del Gobierno de España con las Comunidades Autónomas.

En ese sentido, Quintana ha remarcado la importancia de la coordinación y colaboración del Gobierno con la Administración autonómica para abordar la llegada de menores migrantes a la región.

Según el Delegado de Gobierno, "lo que pretendemos es favorecer el intercambio de información entre las distintas administraciones e incrementar la coordinación de los trabajos que tenemos. Está claro que Extremadura es una comunidad solidaria y bajo esa responsabilidad institucional vamos seguir trabajando en un clima de absoluta cordialidad, con absoluto compromiso e intercambiando información entre las administraciones implicadas".

Junto con ello, Quintana ha señalado que la solidaridad no es una cuestión opcional cuando se trata de la protección y tutela de menores migrantes, indicando que "éste es un problema de Europa. La entrada de los migrantes en Europa ahora es principalmente por Canarias, por lo tanto, es un problema de Europa, y es un problema de España. Lógicamente, España es un país solidario y en eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ser solidarios con estas personas y trabajar para perseguir las mafias que, de alguna forma, engañándoles, les hacen montar en una patera con el peligro hacia su persona".

Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura, se ha recordado el compromiso del Gobierno de España, para avanzar en la protección y acogida de menores migrantes, poniendo en el centro los derechos humanos y la justicia social; actualmente, en el centro de Mérida, hay unas 740 personas, y las instalaciones cuentan con 800 plazas.

Sobre las críticas de la plataforma de apoyo a los refugiados en relación a que hay menores a los que no se está tratando como tal y en cuyo caso la tutela pasaría a la Junta de Extremadura, José Luis Quintana ha indicado que es un trámite que tiene que llevar "su cauce", y mientras la fiscalía no determine que son menores no lo son "porque han entrado en España como mayores".

Ha recalcado que "ésa es la coordinación que hemos tenido y que tenemos que mantener la Junta de Extremadura, en este caso, y el Gobierno de España y así lo hemos determinado", puntualizando que "no son menores si la fiscalía no lo ha determinado" y, para ello, "hay que hacer un determinado protocolo".

El Delegado de Gobierno ha insistido en que "no es que no se esté actuando, se está actuando correctamente", el protocolo en este caso depende del ministerio fiscal, "porque esta persona ha entrado en España como mayor y con documentación de ser mayor de edad", así como que, en todo caso, se está llevando a cabo todos los protocolos en materia de migración "totalmente".

Respecto al número de menores migrantes en Extremadura, ha explicado que "aquí los que entran son mayores" y lo hacen "con documentación de que son mayores"; y que en algún caso, en ese momento no tenía conocimiento de cuántos han podido ser, "cuando se ha demostrado que son menores los ha asumido la Junta de Extremadura", pero no tiene ese número.

CLIMA DE DIÁLOGO

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha resaltado el clima "de diálogo, de consenso, de moderación" que "siempre prima" en las relaciones de la Junta de Extremadura con el resto de administraciones, en este caso con la Delegación del Gobierno, a cuyo delegado ha agradecido recíprocamente haber estado a disposición para abordar diversos temas que afectan a "multitud" de asuntos que tienen ambas administraciones.

Según Bautista, el delegado se ha referido a uno de ellos, como es la migración, que ha abundado en que, "evidentemente", como Junta de Extremadura vienen reclamando y también dialogando sobre algo que entienden "necesario, fundamental" para poder trabajar "adecuadamente" en este asunto.

A este respecto, ha mencionado que la información debe ser "constante" entre ambas administraciones, así como a la coordinación, y también a la financiación en este caso en una competencia que no es de la Junta de Extremadura, sino que es del Gobierno de España, y ante la que desde el Ejecutivo autonómico lo que hacen es dar un servicio, pero que "debe venir acompañado", entienden, "de una serie de financiación que en estos momentos no existe".

Para el consejero, se trata de temas "internos" que han hablado de manera "racional" y "serena", como así seguirán haciéndolo a lo largo del tiempo, poniendo encima de la mesa dicha cuestión referida a la financiación al ser "necesaria" y que lo harán también en conferencia sectorial, "que es donde corresponde".

De este modo, "simplemente" han querido que la Delegación del Gobierno conozca que esa es una de las reivindicaciones de la Junta de Extremadura, pero que la tienen "todas" las comunidades autónomas

Según Bautista, "es evidente que cuando el sistema llega al total de la ocupación, al 100 por cien, y tienes que prestar una serie de servicios, y además añadir un recurso de emergencia como es el que estamos planteando en estos momentos para poder dar el servicio, pues evidentemente todas las administraciones tenemos que ir de la mano, y no darle la carga únicamente, echarle la mochila a la Junta de Extremadura cuando no son sus competencias".

De esta forma, ha añadido que "como estas cosas se hablan mucho mejor y se llega mucho mejor a acuerdos desde la calma, desde el diálogo sereno", no pretenden "ni mucho menos con esto una reivindicación pública", sino que "simplemente" es una cuestión que se ha puesto encima de la mesa y que el delegado ha escuchado "atentamente con lealtad", de manera tal que se queda "únicamente con ese clima".